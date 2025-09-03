Ángel Correa y su impacto positivo en Tigres

El centrocampista, más que un fichaje bomba ha sido todo un éxito en el equipo felino

RICARDO OLIVARES
3 de Septiembre de 2025
Ángel Correa en Tigres
Ángel Correa en Tigres | IMAGO7

El argentino, Ángel Correa, ha comenzado su aventura en Tigres con un impacto inmediato tanto en la cancha como fuera de ella. A poco más de dos meses de su arribo, el campeón del mundo con Argentina ya suma 10 partidos jugados (seis en Liga MX y cuatro en Leagues Cup), todos como titular, y ha marcado ocho goles, distribuidos en tres en liga y cinco en el torneo binacional.

Gol de Correa en Tigres I IMAGO7

Desde su llegada, Correa ha demostrado ser más que una “contratación bomba”, es una realidad que ya se ganó a la afición y se ha convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo dirigido por Guido Pizarro.

Correa como un ídolo

El arribo de Correa a Monterrey fue digno de un ídolo. Cientos de aficionados se dieron cita en el aeropuerto para recibirlo con cánticos y banderas, en un ambiente de auténtico carnaval futbolero. Además, una gran cantidad de medios de comunicación que estuvieron presentes para captar cada momento de la llegada del delantero argentino.

Duelo Tigres vs América I IMAGO7

Uno de los gestos más simbólicos fue la reactivación del dorsal número 7, retirado en su momento en honor a Gerónimo Barbadillo, histórico jugador de Tigres. El club decidió entregárselo a Correa, no solo por su jerarquía internacional, sino como una forma de conectar el pasado con el presente ilusionante. Aunque esta decisión generó algo de polémica, la afición ha respaldado al jugador y lo ha adoptado como nuevo ídolo del club.

Correa y Barbadillo I IMAGO7

Aunque no existen cifras oficiales sobre las ventas de camisetas con el nombre de Correa, se sabe que la playera número 7 del argentino se encuentra entre las más vendidas de la temporada.

