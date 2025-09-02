Saint-Maximin maravillado con América y México

El fichaje de Allan Saint-Maximin con las Águilas del América estuvo rodeado de especulaciones sobre su adaptación y rendimiento en la Liga MX. Sin embargo, en tan solo un par de semanas en el futbol mexicano, el francés ya comenzó a enamorar a la afición azulcrema con goles, carisma y mensajes de cariño hacia México.

El atacante galo acumula dos goles en sus primeros dos partidos con América, cifras que han generado ilusión entre los seguidores del club y que han sido celebradas por exjugadores y analistas. Pero más allá del terreno de juego, Saint-Maximin también está dejando huella con su cercanía hacia el público mexicano.

Sigue marcando goles | IMAGO7

Maravillado con México

Tras marcar ante Pachuca, el delantero utilizó su cuenta de TikTok para compartir su anotación acompañada de un mensaje que refleja su entusiasmo por esta nueva etapa:

“¡Viva el América y viva México!”, escribió junto al video.

Con esta frase, el francés no solo busca ganarse el corazón del americanismo, sino también el de la afición mexicana en general, recordando lo que ocurrió con André-Pierre Gignac a su llegada a Tigres hace casi una década.

Festejó otro gol | CAPTURA

El buen arranque de Saint-Maximin con América ha generado altas expectativas sobre lo que puede aportar en el torneo, y todo indica que su conexión con el club y con el país será cada vez más fuerte.

Ahora, el jugador europeo buscará seguir extendiendo su racha goleadora con América, pero tendrá que esperar dos semanas antes de enfrentar el partido ante Chivas el próximo 13 de septiembre.

Deberá esperar antes de volver a la actividad | IMAGO7