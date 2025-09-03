¿Chepo de la Torre mandó a lesionar a Villaluz en la Final? Se revelan detalles de aquel Toluca vs Cruz Azul

Una de las jugadas más polémicas en la historia de las finales del futbol mexicano sin duda alguna es el choque entre Cruzalta y César Villaluz en la Final del Apertura 2008 y casi 17 años después, José Manuel de la Torre, exentrenador de Toluca, reveló lo que sucedió.

Villaluz terminó en el hospital en esa Final | MEXSPORT

En el podcast 'El Reporerto', Yosgat Gutiérrez cuestionó a 'Chepo' de la Torre sobre si él mandó a Cruzalta a golper a Villaluz, pues existían rumores que así había sido así. Sin embargo, el técnico mexicano negó rotundamente esta versión y dejó claro que nunca haría nada de ese estilo

"Eso no es cierto, yo nunca he mandado a golpear a un jugador, ni mucho menos al contrario"

'Chepo' de la Torre, exentrenador de Toluca | IMAGO7

'Chepo' de la Torre también aclaró que la jugada fue un accidente de futbol y asegura que José Manuel Cruzalta no es un futbolista malintencionado.