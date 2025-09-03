¿Chepo de la Torre mandó a lesionar a Villaluz en la Final? Se revelan detalles de aquel Toluca vs Cruz Azul

El exentrenador de Toluca niega que haya dado la instrucción de 'golpear' a César Villaluz

Fernando Villalobos Hernández
3 de Septiembre de 2025
¿Chepo de la Torre mandó a lesionar a Villaluz en la Final? Se revelan detalles de aquel Toluca vs Cruz Azul
César Villaluz sufre duro golpe en la Final del Apertura 2008 | IMAGO7

Una de las jugadas más polémicas en la historia de las finales del futbol mexicano sin duda alguna es el choque entre Cruzalta y César Villaluz en la Final del Apertura 2008 y casi 17 años después, José Manuel de la Torre, exentrenador de Toluca, reveló lo que sucedió.

Villaluz terminó en el hospital en esa Final | MEXSPORT

En el podcast 'El Reporerto', Yosgat Gutiérrez cuestionó a 'Chepo' de la Torre sobre si él mandó a Cruzalta a golper a Villaluz, pues existían rumores que así había sido así. Sin embargo, el técnico mexicano negó rotundamente esta versión y dejó claro que nunca haría nada de ese estilo

"Eso no es cierto, yo nunca he mandado a golpear a un jugador, ni mucho menos al contrario"

'Chepo' de la Torre, exentrenador de Toluca | IMAGO7

'Chepo' de la Torre también aclaró que la jugada fue un accidente de futbol y asegura que José Manuel Cruzalta no es un futbolista malintencionado.

"La jugada es muy clara: el no lo ve. Lo que sí es que el golpe es muy fuerte"Ç

 

