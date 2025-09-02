¡Lamentable! Árbitra es golpeada por futbolista varonil en pleno partido

La violencia de género en el futbol vuelve a quedar expuesta, esta vez en Colombia, pues un jugador de futbol varonil agredió físicamente a la árbitra central solamente por expulsarlo del partido.

La árbitra colombiana de nombre Vanessa Ceballos fueagredida físicamente por un jugador durante un encuentro de la Liga Difutbol, categoría Primera C, una división amateur pero afiliada a la Federación Colombiana de Futbol.

El hecho se volvió noticia internacional al difundirse el video de la transmisión, donde se observa cómo la silbante expulsa al futbolista de apellido Bolívar. Tras ver la tarjeta roja, el jugador salta desde la banca al terreno de juego y propina una cachetada a la árbitra, en un acto que ha sido ampliamente condenado.

SE SALIÓ DE LA ROPA

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa — Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025

Árbitra intentó defenderse

Después de la agresión, Ceballos, llena de impotencia, intentó responder físicamente, aunque fue contenida de inmediato por otros jugadores que intervinieron para evitar que la situación escalara.