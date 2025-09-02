Aficionado intenta abrir maleta de Sinner tras su partido de cuarta ronda en el US Open

Jannik Sinner tuvo pocos problemas en su partido de cuarta ronda en el Abierto de Estados Unidos el lunes por la noche, venciendo fácilmente a Alexander Bublik para avanzar a los Cuartos de Final. Sin embargo, fue tras su partido que, el tenista mejor clasificado estuvo cerca de perder algo más después.

Como es costumbre en los Grand Slam y otros torneos de tenis, los jugadores suelen firmar autógrafos y tomarse fotos con los aficionados más cercanos a la cancha. Fue en este momento que, el italiano estuvo cerca de sufrir un robo.

Casi sufre un robo | AP

Un aficionado intentó abrir la maleta de Sinner cuando el joven de 24 años se acercó a las gradas para regalar una toalla y posar para una fotografía. Un miembro del personal de seguridad detuvo rápidamente al aficionado, y Sinner se alejó de la multitud.

La incómoda situación, que fue captada en la transmisión televisiva, no se mencionó durante la conferencia de prensa posterior al partido de Sinner tras derrotar a Bublik 6-1, 6-1, 6-1.

Continúa con paso fuerte | AP

Sinner se enfrentará al también italiano Lorenzo Musetti por un lugar en las Semifinales del torneo de Grand Slam. Está buscando su segundo campeonato del Abierto de Estados Unidos y el quinto en un torneo importante.