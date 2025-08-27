Novak Djokovic remonta y se mete a la tercera ronda del US Open 2025

El US Open 2025 está trayendo consigo grandes momentos y victorias, esta vez desde la segunda ronda, el Serbio, Novak Djokovic, volvió a mostrar su calidad, esta vez tras venir de atrás en el tablero y derrotar a Zachary Svajda, por 6-7 (5), 6-3, 6-3 y 6-1.

Novak Djokovic en el US Open 2025 I AP

De lleno en la tercera ronda

Desde el arranque de la segunda ronda, el estadounidense, Zachary Svajda, mostró su mejor versión en la pista de Tenis, además de aprovechar las imprecisiones del Serbio, quien no salió enchufado al inicio y tras cuatro errores no forzados, le terminó por dar el Set a Svajda.

Poco después, Novak Djokovic, volvió a encontrar su mejor juego y comenzó a marcar amplia diferencia contra el joven de 22 años, quien aunado a esto se le vio con notorio cansancio en las piernas, por lo que se fue rezagado durante el encuentro.

Al final y como muestra de por qué es el número uno, Djokovic, culminó el juegcon amplia diferencia de calidad y así se llevó su victoria número 191, sobre las canchas más competitivas como las del Grand Slam.

Novak Djokovic en la segunda ronda del US Open 2025 I AP

Para los libros de historia

Con su victoria 191, el Serbio no solo logró clasificarse a la terca ronda, pues también logró alcanzar al histórico, Roger Federer en esta monstruosa marca del Tenis y que buscará superar en la cuarta ronda cuando se enfrente al ganador del duelo de ronda 2 entre el argentino, Francisco Comesaña y el británico Cameron Norrie.

AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo, dónde y contra quién será el próximo juego de Renata Zarazúa en el US Open?