¡Superó el miedo! Renata Zarazúa 'dudó' en enfrentar a Madison Keys por nervios

Se sobrepuso a ella misma. Renata Zarazúa hizo historia este lunes al vencer a la sexta sembrada del US Open en Madison Keys. La mexicana por primera vez en su carrera logró vencer a una Top 10 y de paso, también logró ganar en cancha central de un torneo Major por primera vez. Esto lo logró a pesar de haber tenido los mayores nervios de su carrera.

El triunfo ante la tenista estadounidense en tres sets significó un logró importante, no sólo para la tenista capitalina, sino que para todo el tenis mexicano pues, por primera vez en 30 años una tenista mexicana logró superar a una ranqueada en el Top 10.

Hizo historia | AP

La victoria de este lunes no llegó sin complicaciones. A pesar de haber demostrado un buen nivel, la mexicana terminó perdiendo el primer set en tie break y muy rápido en el segundo le rompieron su saque y se puso 3-0 abajo. Aun así, logró llevarse el parcial y finalmente sacar el partido en el tercer set.

El partido ante Keys no fue la única adversidad que enfrentó la mexicana ya que, tras el partido confesó que los nervios estuvieron cerca de dejarla sin jugar el partido en el Estadio Arthur Ash. "Tuve muchos nervios. Todo el partido fue una batalla contra mi misma... Estaba muy nerviosa, me levanté y tenía muchas ganas de llorar, tenía mucho miedo de salir y nunca me había pasado eso. No quería salir a la cancha, pero dije 'ya tienes que ser una profesional y salir y dar todo'. Me costó muchísimo".

Batalló contra ella misma | AP

Ahora Zarazúa puede seguir haciendo historia. Este miércoles se verá las caras contra la francesa Diane Parry, 107 ranqueada del mundo, con posibilidad de pasar a la tercera ronda de un Grand Slam. En caso de lograrlo sería la primera vez en su carrera.

Cabe destacar que, la mexicana ya ha vencido en dos ocasiones a su próxima rival por lo que, está en sus manos poder seguir haciendo historia en el último abierto mayor del año.

Buscará seguir haciendo historia | AP

