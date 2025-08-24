Pato O'Ward amarra el subcampeonato en indyCar tras quinto puesto en Milwaukee

El final de la temporada de la IndyCar está cerca y, este domingo, se corrió la penúltima carrera del calendario cuando se largó en el Milwaukee Mile, donde Pato O'Ward buscaba amarrar el subcampeonato.

Después de 77 vueltas, la carrera parecía ir normal, McLaren cometió algunos errores en las paradas de Pato, mismas que lo mandaron a la séptima posición después de haber salido en el tercer sitio, pero un par de vueltas después de la segunda parada del mexicano, la carrera cambió.

Un choque, que provocó la bandera amarilla en el trazado de Wisconsin, parecía darle ventaja a Álex Palou, que recién estaba entrando a los pits cuando apareció la bandera, pero los errores en las pit stops no pararon y el español fue víctima de ello, aunque no fue decisivo.

A pesar de los errores, Palou salió como primero del pelotón, todo indicaba que el español estaría igualando el récord de más victorias en una temporada, pero, gracias a una ligera lluvia en el trazado de Wisconsin, la bandera amarilla volvió y el récord de Álex Palou tendrá que esperar.

Cuando Palou se detuvo, Christian Rasmussen aprovechó con temeridad y fue a buscar la victoria, rebasando a Palou que quedó a merced de Scott McLaughlin, que no pudo rebasar al español, pero cerró el podio.

El quinto lugar de Pato O'Ward le asegura el subcampeonato de la IndyCar, mismo que podría revalidar en el Grand Prix de Nashville el próximo fin de semana.

