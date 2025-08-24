Desempeño de México en los Juegos Panamericanos Asunción 2025

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 llegaron a su fin tras dos semanas intensas de competencias, dejando una huella significativa en los deportistas y en la delegación mexicana. México cerró su participación en este evento continental en el cuarto lugar del medallero general con un total de 129 medallas: 29 de oro, 45 de plata y 55 de bronce. Este resultado coloca al país por detrás de países como Brasil, Estados Unidos y Colombia, quienes lideraron la tabla.

Los arqueros, Adriana Castillo y José Cuellar ganan medalla de oro I @conadeoficial

El atletismo y los clavados fueron los deportes que más medallas de oro aportaron a la delegación mexicana. Ambos deportes alcanzaron una destacada cuota de cuatro medallas de oro cada uno, demostrando la calidad de los jóvenes atletas mexicanos en estas disciplinas. El atletismo, en particular, brilló no solo en el número de oros, sino en la gran cantidad de preseas que contribuyó al medallero total de México.

En total, el atletismo fue el deporte más prolífico para México, alcanzando 19 medallas en total, cuatro de oro, cinco de plata y 10 de bronce.

México gana en natación artística en todas las categorías I @conadeoficial

Una de las grandes figuras de estos Juegos Panamericanos Junior fue la nadadora Celia Pulido, quien se consagró como la atleta mexicana más medallista. Pulido se colgó cinco medallas en la piscina, una de oro, dos de plata y tres de bronce.

El resultado de México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 resalta el gran talento y la preparación de los jóvenes deportistas del país. Con una delegación diversa y competitiva, México logró posicionarse como una de las potencias en el continente, especialmente en deportes como atletismo, clavados y natación.

Medallero oficial I @conadeoficial

