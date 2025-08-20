¡Adiós al Autódromo Hermanos Rodríguez! NASCAR deja a México fuera de su calendario

Debut y despedida. La NASCAR dio a conocer las fechas de sus carreras para la Temporada 2023, incluidas sus tres divisiones y la Series CUP, y México no formará parte de la competencia en esta ocasión.

El serial visitó por primera vez el Autódromo Hermanos Rodríguez en junio de este año, con una destacada actuación por parte de Daniel Suárez. Y aunque la respuesta de la afición no fue mala, no se le incluyó nuevamente.

México recibió este año por primera vez una fecha de NASCAR | X: @nascarmex

Chicago también quedó fuera del calendario de NASCAR

El serial estadounidense tiene la intención de innovar el próximo año, con nuevas pistas, cambios de fechas y un aspecto diferente en los Playoffs. En este contexto, además de la visita a Ciudad de México, el circuito callejero de Chicago también quedó fuera.

De momento, no se sabe el motivo por el cual estas dos competencias quedaron fuera. Con la pérdida del Chicago Street Course se abrió la puerta al regreso de la pista Chicagoland Speedway que albergará una competencia del serial por primera vez desde el 2019.

NASCAR modificó su calendario | X: @nascarmex

San Diego se suma al calendario

Además de la salida de México y Chicago, otro movimiento interesante en el calendario fue que se agregó una carrera urbana en la Base Naval de Coronado en San Diego. La campaña 2026 de NASCAR está programada para comenzar el 1º de febrero en Browman Gray con una carrera de exhibición y para culminar el 8 de noviembre en Homestead Miami.

México no volverá al calendario de NASCAR por ahora | X: @nascarmex