Álvaro Arbeloa lanza mensaje a Mourinho previo al duelo de Champions ante Benfica

El Real Madrid buscará seguir con su camino de hacerse con la “orejona”, cuando vuelva a enfrentarse al Benfica en el partido de ida de los Play-off de la Champions League. Aunque, no cuenten con el Mbappé; desde su derrota en Lisboa, el Madrid lleva un seguidilla de 3 partidos ganados con 8 goles a favor y 2 en contra, por lo que en su “revancha” ante las Águilas, los dirigidos por Arbeloa buscarán dar el “golpe sobre la mesa” de por que son el máximo ganador de esta competencia.

El estratega español lanzó un mensaje antes de su compromiso ante el Benfica. Donde no solo aseguró la presencia de Kylian Mbappé en el once inicial para el partido del martes, sino que mandó un claro mensaje sobre el juego ante los dirigidos por Mourinho.

Arbeloa en el partido ante el Valencia l AP

Arbeloa tiene claro su objetivo ante Mourinho

Álvaro Arbeloa resaltó la exigencia en el club merengue: “Sabemos de toda la exigencia que tenemos. El objetivo es ganar. Nuestro discurso es para jugar muy bien al futbol. Hay que saber qué hacer en cada minuto. Siempre pensamos en ganar. El objetivo es ganar la Champions, pero no hay nada de venganza contra el Benfica”, agregó el técnico español.

Real Madrid temporada 2025-26 | AP

En la conferencia no desaprovecharon para preguntarle acerca de su relación con el luso. Indagando si llegaría a invitar a Mourinho al famoso sofá gris de Valdebebas, donde sucedes las Carlas individuales con los jugadores: “Si le invito será a comer. Nuestra Relación e grandísima. Le deseo lo mejor.”

Resaltando que su objetivo es avanzar de ronda, pero deseándole todo el éxito en conseguir los títulos locales con las águilas: “Mi objetivo s eliminar al Benfica y que luego en Benfica lo gane todo. El Benfica ha ganado en soluciones individuales, pero su alma será parecida al de hace tres semanas, porque su líder les marca el camino.”

El Benfica no sorprende a Arbeloa

Le preguntaron al español sobre la derrota reciente que sufrió el Real Madrid en Lisboa, cuya derrota puso a los merengues en la situación que afrontan ahora, pero Álvaro fue claro en tema:

“El Benfica no me sorprendió, para nada, porque sé cómo son todos los equipos de Jose. Sería igual aunque jugase con el equipo de la Youth.”

Real Madrid en la victoria contra Real Sociedad en LaLiga | AP

“Es un partido nuevo, nada que ver con el de hace tres semanas”, añadió el director técnico.