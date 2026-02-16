¿Cuándo y dónde ver el Mónaco vs PSG de Champions League?

La expectativa crece en el Luis ll ante el choque de Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League entre el AS Mónaco y el París Saint-Germain, un duelo que promete emociones fuertes y que paralizará al futbol francés en el escenario continental. El encuentro marcará un nuevo capítulo en la intensa rivalidad doméstica, ahora trasladada al máximo torneo europeo.

El conjunto monegasco llega a esta instancia con la ilusión de dar el golpe ante uno de los favoritos al título. Con una plantilla joven y dinámica, el equipo ha mostrado solidez en casa y confía en hacer valer su localía para tomar ventaja antes del decisivo partido de vuelta en París.

Por su parte, el PSG afronta la serie con la presión habitual de trascender en Europa. El club parisino ha reforzado su proyecto deportivo con el objetivo claro de conquistar la Champions, una meta que se le ha resistido en las últimas temporadas pese a su dominio en la liga francesa.

¿Qué se espera del juego?

En lo táctico, se espera un enfrentamiento de estilos contrastantes. Mónaco podría apostar por transiciones rápidas y presión alta para incomodar la salida de balón del PSG, mientras que los visitantes buscarán imponer su posesión y aprovechar la calidad individual de sus figuras en el último tercio del campo.

El historial reciente entre ambos equipos añade un ingrediente extra. En la Ligue 1, los enfrentamientos suelen ser abiertos y con varios goles, lo que anticipa una eliminatoria intensa y con oportunidades en ambas áreas. La eficacia frente al arco podría ser determinante en un cruce que se prevé equilibrado.

Partido clave

La ida será clave para definir el rumbo de la serie. Un resultado favorable para el Mónaco le permitiría viajar a la capital con mayor confianza, mientras que un buen marcador del PSG como visitante podría encaminar la clasificación y obligar a su rival a arriesgar más en la vuelta.

El ambiente en el estadio promete ser vibrante, con entradas agotadas y una afición local volcada en apoyar a su equipo en una de las noches más importantes de la temporada. La seguridad y el operativo logístico también han sido reforzados ante la magnitud del evento.

Con todo en juego, Mónaco y PSG protagonizarán un duelo que no solo definirá un boleto a la siguiente fase, sino que también reafirmará la supremacía francesa en el plano internacional. La Champions vuelve a poner frente a frente a dos potencias del país en una cita que promete intensidad, talento y emociones hasta el último minuto.

Fecha: 17 de febrero

Hora: 14:00

Estadio: Luis ll