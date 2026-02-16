Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Mónaco vs PSG de Champions League?

AS Mónaco vs París Saint-Germain l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 15:13 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
París Saint-Germain visita el Luis ll en la Ida de los Playoffs

La expectativa crece en el Luis ll ante el choque de Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League entre el AS Mónaco y el París Saint-Germain, un duelo que promete emociones fuertes y que paralizará al futbol francés en el escenario continental. El encuentro marcará un nuevo capítulo en la intensa rivalidad doméstica, ahora trasladada al máximo torneo europeo.

El conjunto monegasco llega a esta instancia con la ilusión de dar el golpe ante uno de los favoritos al título. Con una plantilla joven y dinámica, el equipo ha mostrado solidez en casa y confía en hacer valer su localía para tomar ventaja antes del decisivo partido de vuelta en París.

Por su parte, el PSG afronta la serie con la presión habitual de trascender en Europa. El club parisino ha reforzado su proyecto deportivo con el objetivo claro de conquistar la Champions, una meta que se le ha resistido en las últimas temporadas pese a su dominio en la liga francesa.

Empate del PSG y Newcastle I AP

¿Qué se espera del juego?

En lo táctico, se espera un enfrentamiento de estilos contrastantes. Mónaco podría apostar por transiciones rápidas y presión alta para incomodar la salida de balón del PSG, mientras que los visitantes buscarán imponer su posesión y aprovechar la calidad individual de sus figuras en el último tercio del campo.

Mónaco l X:AS_Monaco

El historial reciente entre ambos equipos añade un ingrediente extra. En la Ligue 1, los enfrentamientos suelen ser abiertos y con varios goles, lo que anticipa una eliminatoria intensa y con oportunidades en ambas áreas. La eficacia frente al arco podría ser determinante en un cruce que se prevé equilibrado.

Partido clave

La ida será clave para definir el rumbo de la serie. Un resultado favorable para el Mónaco le permitiría viajar a la capital con mayor confianza, mientras que un buen marcador del PSG como visitante podría encaminar la clasificación y obligar a su rival a arriesgar más en la vuelta.

El ambiente en el estadio promete ser vibrante, con entradas agotadas y una afición local volcada en apoyar a su equipo en una de las noches más importantes de la temporada. La seguridad y el operativo logístico también han sido reforzados ante la magnitud del evento.

Con todo en juego, Mónaco y PSG protagonizarán un duelo que no solo definirá un boleto a la siguiente fase, sino que también reafirmará la supremacía francesa en el plano internacional. La Champions vuelve a poner frente a frente a dos potencias del país en una cita que promete intensidad, talento y emociones hasta el último minuto.

Equipo del PSG I AP

Fecha: 17 de febrero

Hora: 14:00

Estadio: Luis ll

Transmisión: HBO MAX

Últimos videos
Lo Último
17:47 ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
17:39 VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
17:38 ¿Guiño a la Liga MX? Weston McKennie reafirma su pasión por América
17:28 Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr
17:12 "Quiero salir campeón": Christian Ebere 'hace promesa' en presentación con Cruz Azul
17:09 Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
16:56 Lorenzo Musetti descartó su participación en el Abierto Mexicano de Tenis 2026
16:47 Chivas cumple con la Regla de Menores; América, en el último puesto
16:36 Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres
16:28 ¿Qué son los therians y en qué se diferencian de los furros? La identidad animal que es tendencia en 2026
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
América realizó un encerrón tras caer en el Clásico ante Chivas | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
Contra
16/02/2026
VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
Weston McKennie con la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
¿Guiño a la Liga MX? Weston McKennie reafirma su pasión por América
Julio César Chávez felicitó a su hijo Julio César Chávez Jr por su cumpleaños | MEXSPORT
Box
16/02/2026
Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr
Christian Ebere en su presentación con Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Futbol
16/02/2026
"Quiero salir campeón": Christian Ebere 'hace promesa' en presentación con Cruz Azul
Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
Contra
16/02/2026
Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero