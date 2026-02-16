Benfica vs Real Madrid: ¿Dónde y cuándo ver la Ida de los Playoffs de la Champions League?

Benfica y Real Madrid se enfrentarán en un emocionante partido de la Champions League correspondiente a la temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el 17 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en el Estadio da Luz. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Francois Letexier, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento de alto nivel.

En la actual fase de la Champions League, Real Madrid ocupa una posición mucho más favorable que su rival, situándose en el noveno puesto con 15 puntos tras ocho partidos disputados. Los madridistas han mostrado un gran poder ofensivo con 21 goles a favor, aunque han concedido 12 tantos. Por su parte, Benfica se encuentra en una situación complicada, ocupando el puesto 24 con apenas 9 puntos en los mismos ocho encuentros, habiendo anotado 10 goles y recibido 12. Esta diferencia de seis puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial para las aspiraciones de los portugueses de avanzar en la competición.

El Benfica llega a este encuentro en un excelente momento de forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Los lisboetas vencieron recientemente al Santa Clara por 1:2 (13.02.2026) y al Alverca por 2:1 (08.02.2026) en la Liga Portugal. Previamente empataron sin goles contra el Tondela (01.02.2026) y golearon al Estrella de Amadora por 4:0 (25.01.2026). Destaca especialmente su victoria por 4:2 ante el propio Real Madrid (28.01.2026) en el partido de ida de esta eliminatoria de Champions League. Por su parte, el Real Madrid también atraviesa un gran momento con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Los blancos vencieron a la Real Sociedad por 4:1 (14.02.2026), al Valencia por 0:2 (08.02.2026), al Rayo Vallecano por 2:1 (01.02.2026) y al Villarreal por 0:2 (24.01.2026) en LaLiga. Su única derrota fue precisamente ante el Benfica por 4:2 (28.01.2026) en Champions League.

El historial reciente entre ambos equipos es muy limitado, con solo un enfrentamiento registrado en la base de datos. Este único duelo tuvo lugar el 28 de enero de 2026 en la Champions League, donde el Benfica se impuso al Real Madrid por un contundente 4:2. Este resultado otorga una ventaja psicológica al conjunto portugués de cara al partido de vuelta, aunque los madridistas buscarán la revancha en el Estadio da Luz.

Georgiy Sudakov se ha convertido en la figura indiscutible del Benfica esta temporada. El mediocampista ucraniano de 23 años ha demostrado ser el motor creativo del equipo, destacando por su visión de juego y capacidad para generar ocasiones de peligro. En el partido de ida contra el Real Madrid, Sudakov fue fundamental en la victoria por 4:2, participando activamente en la construcción ofensiva. Por parte del Real Madrid, Vinicius Junior continúa siendo el referente ofensivo del equipo. El extremo brasileño de 25 años ha mantenido un nivel excepcional en las últimas semanas, siendo determinante en las victorias recientes en LaLiga. A pesar de no poder evitar la derrota en el partido de ida, Vinicius representa la mayor amenaza para la defensa del Benfica con sus desbordamientos y velocidad por la banda izquierda.

Trofeo de la UEFA Champions League | AP

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER BENFICA VS REAL MADRID?