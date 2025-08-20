Eduardo Herrera pone a México en alto: histórico podio en la Diamond League de Lausana

El atletismo mexicano volvió a aparecer en el mapa grande del deporte mundial. Eduardo 'Lalo' Herrera firmó una actuación memorable al conquistar el tercer lugar en los 5 mil metros planos de la Diamond League 2025 celebrada en Lausana, Suiza, resultado que lo coloca entre la élite de la disciplina y refuerza su estatus como referente del medio fondo.

Con un tiempo de 13:09.50 minutos, Herrera se quedó con el bronce en una carrera marcada por los cambios de ritmo y la intensidad en el cierre. Solo fue superado por el belga Isaac Kimeli, ganador con 13:07.67, y por el estadounidense Grant Fisher, segundo con 13:08.51 y múltiple medallista olímpico en París 2024. Para México, este logro representa una confirmación: el país vuelve a tener un corredor competitivo al máximo nivel internacional.

El resultado en Suiza se suma a una temporada en la que el corredor nacido en San Luis Potosí ya había dejado señales de grandeza. Hace unos días terminó segundo en los 3 mil metros del Grand Prix de Hungría, y en mayo rompió el récord mexicano de 5 mil metros en Los Ángeles con 12:58.57, una marca que llevaba 36 años en poder de Arturo Barrios.

Un cierre de película en Lausana

La prueba de Lausana fue vibrante desde la primera vuelta. El etíope Hagos Gebrhiwet marcó el paso inicial, llevando un pelotón compacto que se estiró con los cambios de velocidad. Herrera se mantuvo paciente, cuidando cada zancada y regulando fuerzas para el desenlace.

En la última vuelta, con el público entregado, el mexicano apretó en la recta final y se metió entre los tres mejores, dejando atrás a rivales africanos con mayor historial en la distancia. Su tiempo de 13:09.50 no solo lo colocó en el podio, sino que reafirmó su regularidad en el 2025, un año en el que está alcanzando la madurez como atleta internacional.

Rumbo al Mundial de Tokio 2025

Más allá de la Diamond League, el gran objetivo de Herrera está en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, del 13 al 21 de septiembre. Su clasificación quedó asegurada con el histórico crono de 12:58.57 en Los Ángeles, donde pulverizó el récord mexicano que Arturo Barrios había impuesto en 1989.

Ese registro no solo lo convirtió en el primer mexicano en romper la barrera de los 13 minutos, sino que lo catapultó a un selecto grupo de corredores que pueden soñar con un papel estelar en una final mundialista. Con apenas 27 años, Herrera llega en plenitud física y mental, y los expertos ya lo colocan como el atleta mexicano con mayor proyección en pruebas de fondo desde la época dorada de los años ochenta y noventa.

