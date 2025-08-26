¿Quién es Renata Zarazúa? La mexicana que hizo historia en el US Open 2025

El 2025 será el año del deporte mexicano. Con figuras como Isaac del Toro en el ciclismo; Osmar Olvera en los clavados, y Patricio 'Pato' O'Ward en la IndyCar, este año la bandera tricolor ha ondeado con orgullo en más de una competencia en diferentes disciplinas.

Uno de los casos más recientes es el de Renata Zarazúa, quien este lunes venció en la Primera Ronda del US Open a Madison Keys. Fue la primera victoria para la mexicana contra una rival Top 10 en su carrera y la primera ocasión que gana en cancha central en un Grand Slam.

El siguiente desafío para la tenista de 27 años será Diane Parry, contra quien tiene un balance de dos victorias en dos enfrentamientos. Y aunque la francesa no será una rival sencilla, se presenta como una oportunidad para que Renata avance por primera vez en su historia a Tercera Ronda de un Grand Slam.

Renata Zarazúa logró una histórica victoria | AP

¿Quién es Renata Zarazúa?

Originaria de Ciudad de México, que ha disputado varios torneos de ITF y en la WTA; de esta última disputó sus primeros torneos en 2026 con la clasificación en Acapulco y Monterrey, además que disputó su primer partido de cuadro principal ese año en Florianópolis.

Dos años más tarde, logró su primera victoria en el circuito contra Kristyna Pliskova. También debutó en la clasificación de Grand Slam en Roland Garros, Wimbledon y US Open. En 2021 participó en los Juegos Olímpicos de Japón, aunque quedó eliminada en Primera Ronda.

Zarazúa sumó un nuevo hito en su carrera | AP

Los logros de Renata Zarazúa

La tenista mexicana tiene dos títulos en singles en la WTA 125s, en Montevideo 2023 (precisamente contra Diane Parry) y en Charleston II 2024. En la WTA, presume que ya disputó al menos una vez cada uno de los cuatro Grand Slams, aunque su mejor resultado ha sido una Segunda Ronda: Roland Garros 2020, Abierto de Australia 2025 y US Open 2024 y 2025.

Además, en los cuatro ha jugado al menos una vez en la cancha central y este año, con su victoria contra Yanicka Wickmayer puso fin a una racha de 30 años sin triunfos para México en Wimbledon. Además se convirtió en la segunda tenista mexicana en ganar un partido de cuadro principal en el major británico, después de Angélica Gavaldón en 1990, 1993 y 1995.

En cuanto al ranking, Zarazúa actualmente se encuentra en el puesto 82, aunque tras su victoria ante Keys subirá al sitio 78, por lo que es una de los pocos representantes del país azteca que se encuentra en el Top 100Su mejor resultado a lo largo de su carrera fue el sitio 51 que tuvo en 2024; mientras que este año su mejor posición fue el 65.

Renata tuvo una actuación histórica contra Madison Keys | AP