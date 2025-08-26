"¡Felicidades, Renata!": Claudia Sheinbaum celebra el histórico triunfo de Zarazúa en el US Open

El inesperado triunfo de la tenista mexicana Renata Zarazúa en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2025 no solo generó revuelo en el mundo deportivo, sino también alcanzó la esfera política. La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó públicamente a la atleta, subrayando la importancia del logro y destacando el orgullo nacional que despierta.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum reconoció la hazaña de Zarazúa, quien derrotó a la estadounidense Madison Keys, sexta sembrada del torneo y considerada una de las favoritas al título. Aunque en un inicio la mandataria se confundió al señalar que la mexicana había "ganado el US Open", de inmediato corrigió el detalle y celebró el triunfo.

La presidenta mandó una felicitación para la tenista | Imago7

"Renata Zarazúa venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open. ¡Felicidades!", expresó la presidenta, en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Una felicitación con eco nacional

La mención de Sheinbaum no pasó desapercibida. El respaldo presidencial fue interpretado como un reconocimiento a una atleta que, a base de disciplina y esfuerzo, ha puesto de nuevo a México en la conversación del tenis mundial.

El gesto, más allá de lo deportivo, fue visto como un símbolo de apoyo a las mujeres mexicanas que abren camino en disciplinas históricamente dominadas por otras potencias. La felicitación de la mandataria se convirtió en tendencia digital, con miles de mensajes celebrando tanto el triunfo como la visibilidad que recibió Zarazúa.

Zarazúa mostrando felicidad luego de su victoria | AP

El triunfo que lo cambió todo

Aunque se trató de un partido de primera ronda, la victoria tiene tintes históricos. Zarazúa se impuso a una jugadora del top 10 mundial, algo inédito en la historia reciente del tenis mexicano. Con esta victoria, la tapatía se coloca en el radar internacional y llena de ilusión a los aficionados nacionales.

Sheinbaum, consciente del impacto, aseguró que triunfos como el de Renata inspiran a la juventud mexicana: "Son ejemplos que muestran que con perseverancia y disciplina se puede alcanzar cualquier meta", concluyó.

Victoria sobre una de las favoritas | AP

