¡Logro histórico! Renata Zarazúa es la primera mexicana en 30 años en vencer a una rival Top 10 en un Grand Slam

Renata Zarazúa escribió un nuevo capítulo en la historia del tenis mexicano al avanzar a la Segunda Ronda del US Open con su victoria entre sets ante Madison Keys. Si bien no fue la primera ocasión que la de Ciudad de México superó la Primera Ronda de un Grand Slam, sí fue la primera vez que ganó en la cancha central de un torneo major.

El simple hecho de jugar en el Estadio Arhtur Ash fue histórico para Renata, a quien solo le faltaba el torneo en Nueva York para jugar al menos una vez en todos los Grand Slam en la cancha central. Y con su triunfo 6-7 (10/12), 7-6 (7/3) y 7-5 hizo más grande su legado, al convertirse en la primera mexicana en vencer a una Top 10 en el Billie Jean King Center.

Renata logró una histórica victoria en el US Open | AP

La histórica victoria para Renata

Keys llegó al torneo en Nueva York como sexta sembrada y ganadora del Abiero de Australia a principios de este año. Sin embargo, Zarazúa aprovechó los errores de la estadounidense -89 errores no forzados- para quedarse con el triunfo.

De esa forma, Renata logró su primera victoria en cancha central en un torneo major y la primera victoria en su carrera contra una rival Top 10. Además, desde Angélica Gavaldón en Melbourne en 1995, ninguna mexicana se había impuesto en un Grand Slam a una oponente ubicada entre las diez mejores del mundo.

Renata Zarazúa dio la campana en la Gran Manzana | AP

la primera victoria para una tenista mexica aen el US Open contra una rankeada entre las diez primeras del mundo. Ahora, la capitalina se medirá antre Diane Parry, en la Segunda Ronda del torneo.

¿Cuándo enfrentará Zarazúa a Parry en el US Open?

La tenista mexicana actualmente se encuentra en el número 82 del ranking, mientras que la francesa se encuentra en el puesto 107 de la WTA. Además, Renata tiene un balance de dos victorias y cero derrotas, por lo que tiene los pronósticos de su lado y con ello avanzaría por primera vez a Tercera Ronda de un Grand Slam.

Sin embargo, la francesa viene de eliminar a Petra Kvitova, dos veces campeona en Wimbledon (2011 y 2014), por lo que no será rival sencillo. El partido está programado para jugarse el miércoles 27 de agosto, en horario todavía por definir.

Renata hizo historia en Nueva York | AP