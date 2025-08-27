¿Cuándo, dónde y contra quién será el próximo juego de Renata Zarazúa en el US Open?

La mexicana que está siendo el centro de atención luego de su extraordinaria actuación en el US Open 2025, tras calificar a la siguiente ronda y al derrotar a la sexta mejor jugadora del mundo, Madison Keys, volverá a la pista de Tenis en busca de seguir haciendo historia.

Renata Zarazúa en el US Open I AP

Luego de una histórica primera ronda y completar el ciclo de los cuatro Grand Slam, Renata Zarazúa, se convirtió en la primera mexicana en derrotar a una Top 10 de la WTA y ahora buscará hacer lo propio con la francesa, Diane Parry, quien será su rival está próxima ronda.

Pese a sufrir una derrota en su presentación en Rod Laver Arena del Australian Open, la victoria de la mexicana ante Keys, la convierte en la primera tenista mexicana en estar entre las mejores 100 del ranking WTA desde 1996.

Victoria de Renata Zarazúa ante Madison Keys I AP

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Renata Zarazúa vs Diane Parry?

FECHA: Jueves 28 de agosto.

Jueves 28 de agosto. HORA: 11:50 horas de la CDMX.

11:50 horas de la CDMX. LUGAR: Arthur Ashe Stadium.

Arthur Ashe Stadium. TRANSMISIÓN: ESPN, DISNEY+

AP

