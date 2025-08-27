Protestantes pro Palestina boicotean el contrarreloj del equipo ciclista de Israel Premier

Recientemente se llevó a cabo el evento de Contrarreloj por equipos, mismo que se encontraba en su quinta etapa durante la Vuelta de España 2025 y que fue interrumpida por protestantes contra el genocidio en Gaza.

Ciclista del Israel Premier Tech I @IsraelPremTech

Fuera del Top 10

Las personas que se manifestaron en contra del conflicto, interceptaron a los ciclistas del equipo de Israel, parándose enfrente de ellos con mantas enormes, situación que les restó tiempo y que dejó al equipo fuera del Top 10 de la competencia.

Ante la manifestación, algunos miembros de la policía y seguridad del evento intentaron a toda velocidad quitar a las personas del camino, sin embargo, el tiempo no fue suficiente y restó bastantes puntos a los de Israel Premier Tech.

Los cinco manifestantes fueron retirados del lugar al momento de ser evacuados de la pista, además de que la policía también arrestó a uno de los protestantes debido a su comportamiento.

Hoy estos manifestantes han mostrado solidaridad en la Vuelta con Palestina y han parado así la contrarreloj del equipo de Israel. Muy grandes. pic.twitter.com/eZaKH8GPT2 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 27, 2025

Rechazo total

Luego de lo ocurrido y a través de un comunicado, el equipo de Israel Premier Tech, criticó lo sucedido y argumentó que esto fue un acto desatinado ya que puso en riesgo a los ciclistas y a las personas que invadieron el paso.

Comunicado de Israel Premier Tech I @IsraelPremTech

