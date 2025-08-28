¡Se acabó el sueño! Renata Zarazúa cae ante Parry en segunda ronda del US Open

Renata Zarazúa se quedó con las ganas de avanzara a la tercera ronda de un Grand Slam por primer vez en su carrera. a pesar de llevar a Diane Parry al límite y demostrar un nivel impresionante, la mexicana no pudo superar a la francesa en tres sets, con parciales de 2-6, 6-2 y 6-7. Con esta victoria, la tenista europea finalmente logró vencer a la mexicana y así sigue su camino en el abierto estadounidense.

Logró cerrar el partido en un tie-break | AP

El duelo comenzó con promesa para la mexicana, que quebró de entrada y confirmó con su saque para adelantarse 2-0. Sin embargo, los errores no forzados la traicionaron y Parry aprovechó con autoridad, encadenando seis juegos consecutivos y tres quiebres que le dieron el primer parcial por 6-2.

Se llevó el primer set | AP

En la segunda manga, Zarazúa retomó la iniciativa y de nuevo abrió con un rompimiento. Aunque la francesa respondió para igualar 2-2, la tricolor encontró precisión con el revés y volvió a quebrar para ponerse 3-2 arriba. A partir de ahí, desplegó su mejor tenis: firme al servicio y agresiva al resto, cerrando el set con un 6-2 que forzó el desenlace.

La tercera y definitiva tanda fue de máxima tensión. Parry sostuvo primero y estuvo cerca de romper, pero Renata salvó un punto de quiebre con un ace para igualar 1-1. La gala volvió a tomar la delantera y se llevó el juego más largo del partido, aunque la mexicana no cedía terreno. Con temple, Zarazúa levantó un 15-40 para igualar 4-4 y al ser solidas con sus servicios, obligaron a que todo se definiera en el tiebreak.

Llevó el partido al límite | AP

