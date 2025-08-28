Todo listo para el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025

Con el tradicional corte de listón en la Expo Maratón, celebrada en el World Trade Center (WTC), arrancó oficialmente la cuenta regresiva para la XLII edición del Maratón de la Ciudad de México Telcel, una de las pruebas más emblemáticas del atletismo nacional que cubre los 42.195 kilómetros a lo largo de la capital.

Corte de liston para el Maratón de 2025 | @MaratonCDMX

La Expo Maratón se realiza los días jueves 28 y viernes 29 de agosto, de 10:00 am a 3:00 pm en los salones Maya 1 y 2 del WTC. En este espacio, los corredores deben recoger su kit oficial y además pueden adquirir productos y accesorios especializados para la competencia.

El acto inaugural fue encabezado por el director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Jesús Peralta Pérez, acompañado por representantes de los patrocinadores.

“Este maratón está inspirado en los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan. Todos los finishers recibirán un reconocimiento Painani y, además, en la siguiente edición del Medio Maratón tendremos una nueva ruta para ustedes”, adelantó Peralta.

¿Cuándo y dónde se correrá el Maratón de la CDMX 2025?

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 se llevará a cabo el domingo 31 de agosto, con salidas programadas desde las 5:55 am.

Horarios de salida por bloques

• Sillas de ruedas y débiles visuales: 5:55 am

• Élite femenil: 6:00 am

• Élite varonil: 6:05 am

@MaratonCDMX

Ruta del Maratón de la Ciudad de México 2025

La ruta de este año permitirá a los corredores disfrutar de varios de los puntos más emblemáticos de la capital.

El Estadio Olímpico Universitario será el punto de partida del Maratón de la Ciudad de México 2025; pasará por Insurgentes hasta la Glorieta de Insurgentes; de ahí continuará por la Condesa y Avenida Chapultepec.

Seguirá por Paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec y pasará por Polanco, Masaryk, Moliere y Ejército. Durante este recorrido visitarán sitios como el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución hasta terminar el Maratón de la CDMX en el Zócalo Capitalino.

Ruta del Maratón de la CDMX | @MaratonCDMX

