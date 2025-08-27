Partidos de hoy 28 de agosto de 2025

Con los ojos puestos en Nueva York. El futbol será escaso, pero tendremos actividad en México con el último partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil. Además, todos los ojos estarán puestos en el Abierto de Estados Unidos con la actividad de la mexicana Renata Zarazúa, todo esto y mas en la agenda de este jueves 28 de agosto del 2025. A continuación te presentamos los partidos a seguir de este día.

Por el pase a 16vos de Final

La actividad más importante de este jueves es la participación de la tenista mexicana, Renata Zarazúa en la segunda ronda del último Grand Slam del año. La capitalina se medirá ante la francesa Diane Parry en busca del pase a la tercera ronda, lo que significaría el mejor resultado en su carrera.

Aunque Zarazúa ya ha estado en estas instancias en un torneo major, ahora llega tras haber eliminado a la sexta preclasificada, Madison Keys, en la ronda previa. Ante esto, la ilusión de ver a la mexicana seguir avanzando en el certamen sigue creciendo.

Buscará pasar a tercera ronda

Liga MX Femenil

Este jueves también tendremos actividad en la Liga MX Femenil, con América midiéndose a Santos. Las Águilas están no sólo buscando reafirmar su liderato, sino que, con un triunfo igualarían su mejor inicio con ocho victorias al hilo, marca que lograron en el Apertura 2023.

Actividad de Beisbol

Finalmente, este día también habrá actividad de beisbol, tanto en Estados Unidos en la MLB, como en México con la LMB, en la cual se podrían definir las Finales de Zona. Por un lado, los Charros están a un triunfo de poder avanzar y enfrentarse a los Sultanes de Monterrey, mientras que, Piratas y Guerreros se medirán en un séptimo juego por el pase a medirse a los Diablos Rojos.

