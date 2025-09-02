Ídolos Portugal vs Ídolos Mundo: ¿Cuándo y por dónde ver la Legends Charity Game?

RÉCORD transmitirá por todas sus plataformas este partido entre Leyendas del Mundo y Portugal

REDACCIÓN RÉCORD
2 de Septiembre de 2025
El próximo lunes 15 de septiembre, Lisboa será el escenario de un espectáculo único: el Legends Charity Game, un partido benéfico que enfrentará a Leyendas de Portugal contra Leyendas del Mundo. Entre los protagonistas estarán Luis Figo, Pepe, Deco, Nani, Kaka, Cafú, Del Piero, Carles Puyol, Henrik Larsson, John Terry y Edwin van der Sar, entre otros grandes del fútbol mundial.

El encuentro se jugará en el Estádio José Alvalade do Sporting a las 20:00 horas de Portugal (13:00 horas, tiempo del centro de México), con el objetivo de recaudar más de 1 millón de euros para organizaciones como la Cruz Roja Portuguesa, Cáritas Portugal, International Alert y la Cruz Roja Ucraniana.

Además de la nostalgia y los duelos históricos —como Puyol y Larsson enfrentando a Deco o la dupla Terry-Carvalho en lados opuestos—, los aficionados podrán seguir toda la acción en vivo a través de todas las plataformas de RÉCORD, con estadísticas y datos en tiempo real proporcionados por Stats Perform y Opta.

El partido también forma parte de las actividades de este año del SBC Summit en Lisboa, combinando fútbol, solidaridad y espectáculo para todos los aficionados.

¿Dónde ver Leyendas de Portugal vs Leyendas del Mundo?

  • Fecha: lunes 15 de septiembre
  • Lugar: Estádio José Alvalade, Lisboa
  • Hora: 13:00 horas del centro de México (20:00 horas de Portugal)
  • Dónde ver: A través de todas las plataformas de RÉCORD

