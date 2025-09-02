¿Hubo golpes? Andrés Vaca revela que árbitro de la Liga MX lo confrontó en un hotel

El gremio arbitral y periodístico se vio envuelto en una polémica luego de que Andrés Vaca, narrador estelar de TUDN, revelara un tenso encuentro con Fernando 'Curro' Hernández, árbitro mexicano, tras críticas realizadas por el comunicador sobre su desempeño.

Andrés Vaca, narrador de TUDN | IMAGO7

Durante una reciente edición del Podcast Cuadro A, Vaca detalló cómo Hernández lo confrontó a finales de 2024 en un hotel en Monterrey, generando momentos de tensión que pudieron ir más allá de una simple conversación.

"Voy llegando al lobby, estaban todos los árbitros y paso a saludar, voy con el 'Curro' Hernández y me dice: 'A ti no te voy a dar la mano', dije 'está bien, no te preocupes'", relató Andrés Vaca.

El narrador explicó que el motivo de la confrontación fue una crítica que él había hecho durante una narración de un partido, luego de que Hernández protagonizara un incidente en el que agredió físicamente a un jugador de León, uno de los hechos más polémicos del fútbol mexicano reciente.

"'Tú en la narración de ese partido dijiste que no debería volver a pitar y por eso no te voy a dar la mano'... le dije 'está perfecto, respeto'. Luego intentó decir algo más y sus compañeros le dijeron: 'Curro, ya tranquilo, tranquilo' y me fui", añadió Vaca.

Fernando 'Curro' Hernández, árbitro mexicano | IMAGO7

¿Golpes entre 'Curro' Hernández y Andrés Vaca?

Aunque el narrador contó la anécdota de manera relajada y entre risas, admitió que temió que la confrontación pudiera escalar a algo más que palabras. Afortunadamente no fue así y todo quedó en un incomodo y tenso reclamo.

"Yo creo que de haber sido por él, chance y escalaba un poco más", comentó Vaca.

Vaca contó entre risas la anécdota | IMAGO7