Hugo Sánchez explota contra Pelaez por defender a Guillermo Ochoa: "Los mando a la mier..."

La situación de Guillermo Ochoa sigue siendo tema de debate en el futbol mexicano. A sus 40 años, el arquero sueña con disputar su sexta Copa del Mundo, pero actualmente se encuentra sin equipo y bajo fuertes críticas. En medio de esta polémica, Hugo Sánchez salió en defensa del guardameta y lanzó fuertes declaraciones contra Ricardo Peláez.

Durante la más reciente emisión de Futbol Picante, Peláez sugirió que Ochoa podría retirarse como futbolista y llegar al Mundial como parte del cuerpo técnico, en un rol de entrenador de porteros:

"Ya una vez que se retire, por qué no lo invitas de parte del cuerpo técnico como entrenador de porteros, como una parte importante, un gran líder. No sé si te cuente o no el Mundial (para el récord) pero ya fuiste en otra faceta", señaló Peláez.

La propuesta no fue bien recibida por Hugo Sánchez, quien reaccionó con molestia y defendió al histórico arquero de la Selección Mexicana:

"Yo (si fuera Ochoa) los mando a la mierda", lanzó el exdelantero mexicano.

Además, Sánchez consideró que Ochoa está siendo maltratado pese a su trayectoria y lo catalogó como un símbolo nacional que merece mayor respeto.