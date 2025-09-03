Alejandro Zendejas destaca la llegada de André Jardine a América: “Me ha ayudado mucho”

El futbolista de América, Alejandro Zendejas, elogió la labor de André Jardine como director técnico de las Águilas, destacando el impacto que ha tenido en su carrera y el legado histórico que el brasileño dejó en la Liga MX tras conseguir el Tricampeonato.

En conferencia de prensa con el la Selección de Estados Unidos, Zendejas no dudó en reconocer la influencia de Jardine, no sólo en el desempeño del equipo azulcrema, sino que también en su crecimiento profesional. “Le tengo mucho cariño, aprecio mucho a André Jardine. Me ha ayudado mucho, a alcanzar niveles que no creo que hubiera podido alcanzar”, expresó el atacante azulcrema.

Jardie cambió la exigencia

El jugador del América también resaltó la exigencia constante del entrenador, a quien atribuye la unión y disciplina del plantel que hizo posible un logro inédito en el futbol mexicano. Además, Zendejas subrayó que la huella de Jardine en el futbol mexicano será imborrable gracias a la histórica racha de títulos.

“Siempre nos pone una presión constante, cargas de trabajo, quiere que nos mejoremos constantemente. Y creo que el tricampeonato muestra qué tan duro hemos estado trabajando como grupo, y la unión que tenemos”, añadió. “Porque no es fácil, especialmente en México, ya que los torneos son cada seis meses. No es fácil hacer algo así y él, por seguro, será un entrenador que se va a reconocer por el resto de su vida en México. Él lo merece, sin duda”, concluyó.

Esta temporada América y Jardine tienen la presión de olvidar la temporada pasada en la que, a pesar de llegar a la Final, sufrieron cuatro fracasos seguidos al no poder ganar ni la Concachampions, ni la Liga MX, ni el Campeón de Campeones y al quedar fuera del Mundial de Clubes.

Ahora, el América está viviendo un buen momento en el presente Apertura 2025 al tener el mejor inicio de torneo en la era de André Jardine al frente del equipo, donde ya son 5 torneos los que ha vivido el entrenador brasileño con el conjunto azulcrema.

