"Me caían gordos": Campeón de Chivas revela desencuentro con Layún en un Clásico contra América

Con el Clásico Nacional a la vista —que se disputará el próximo 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes en el marco del torneo Apertura 2025 de la Liga MX—, Héctor Reynoso, campeón con Chivas en 2006, recordó uno de sus episodios más intensos en estos duelos frente al América: su choque con Miguel Layún.

“Me caían gordos”: el fuerte recuerdo de Reynoso

En entrevista exclusiva para el programa Línea de 4 de TUDN, Reynoso confesó que tuvo varios roces con jugadores azulcremas, pero destacó uno en particular con Miguel Layún.

De cara al Clásico de este año, Reynoso recordó su etapa de jugador | IMAGO 7

“Ya pasó mucho tiempo, los 90 minutos todos eran rivales, me caían gordos, no tuve muchas amistades del América, pero en alguna vez, por alguna declaración, Layún fue con quien tuve algo más directo”, reveló el exzaguero rojiblanco.

Reynoso recordó especialmente un Clásico en el entonces Estadio Omnilife, donde no logró contener su molestia ante el lateral americanista. “Incluso en el Clásico que íbamos perdiendo en el entonces Omnilife, le di una patada y me expulsaron, no es ejemplar pero sí fue con Layún que me llegué a enganchar de más”, reconoció.

Reynoso habló de los Clásicos que vivió | IMAGO7

El gol inolvidable en el Azteca y un “raspón” al América

Además de hablar sobre Layún, Héctor Reynoso rememoró un momento clave en su carrera: el golazo que anotó en el legendario 3-3 del Clausura 2005 en el Estadio Azteca. Un tanto que aún sigue vigente en la memoria de los aficionados. “Un día inolvidable para mí, íbamos perdiendo 2-0, antes de irnos nos dio vida este gol, América estaba jugando mejor, me marcó el gol con mi carrera, me marcó con la afición de Chivas”, dijo.

Y agregó un comentario directo hacia los seguidores azulcremas. "Este año cumplió 20 años ese gol, me gusta que a los del América no se les olvida”, concluyó.

Reynoso recordó el gol que hizo ante América | MEXSPORT