Leyenda del América se rinde ante Allan Saint-Maximin: 'Estamos viendo algo diferente'

El fichaje de Allan-Saint-Maximin al América estuvo lleno de incertidumbre y especulaciones sobre el rendimiento que tendría con los azulcremas, lo cierto es que suma dos goles en dos partidos, cifras que al parecer han enamorado al americanismo.

'Maxi', como lo han llamado algunos, ha recibido un sinfín de elogios y, ahora, una leyenda de las Águilas se sumó a ellos. Se trata nada más y nada menos que de Antonio Carlos Santos, uno de los máximos referentes históricos del equipo.

Maximin puso el 2-0 del América contra el Pachuca | IMAGO 7

¿Que dijo Antonio Carlos Santos de Maximin?

Dentro de sus palabras reconoció el compromiso que el futbolista galo ha tenido desde su llegada y advirtió que debería ser titular en el clásico contra las Chivas una vez terminado el parón de selecciones.

"Es muy temprano, pero lo más importante es el compromiso que está teniendo con el equipo, porque hoy en día la mayoría de los extranjeros que vienen no tienen compromiso y con Maximin nosotros estamos viendo una cosa diferente. El tipo viene a jugar futbol, a divertirse, cosa que en sus equipos pasados no había hecho", declaró en entrevista con TUDN.

Maximin fue anunciado los primeros días de agosto como refuerzo azulcrema | X:@Clubamerica

"Yo desde el principio (sobre jugar el clásico nacional) si veo que el tipo tiene ganas pues hay que meterlo. No debemos guardar a los buenos jugadores. Ya tiene el merecimiento para poder iniciar el partido", dijo Santos sobre el próximo rival en turno, las Chivas que visitarán el estadio Ciudad de los Deportes en la jornada 8 de la Liga MX.

El extremo francés llegó al América habiendo marcado tan solo cuatro goles en 20 encuentros la pasada temporada en el futbol turco.

