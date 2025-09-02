Antony rompe en llanto en su presentación con Betis y recuerda "pesadilla" en Manchester United

Sobre la Calle Betis, a la orilla del Canal Alfonso XIII, y con la Torre del Oro de fondo, Antony fue presentado oficialmente como refuerzo de Real Betis. Los verdiblancos lograron cerrar la transferencia definitiva con Manchester United, con un contrato hasta 2030.

Tan hermosa postal en el barrio de Triana no hizo más que conmover al brasileño hasta las lágrimas. El delantero reconoció que pasó un mal verano, por miedo a que los clubes no llegaran a un acuerdo.

Antony fue presentado de forma oficial | X:@RealBetis

Antony pasó días difíciles con Manchester United

Cuando llegó su momento de hablar, el jugador compartió que él en todo momento tuvo claro que quería volver con los de Heliópolis. "Era Betis o Betis. No había otra opción, cuando el domingo supe que se hacía me harté de llorar con mis padres y mis familiares".

"Lo he pasado muy mal estos días en Manchester, fue muy difícil. Temí que la operación no se hiciera. Tenía ofertas de bastantes otros equipos pero solo quería venir al Betis. Cada día que pasa estoy más seguro que es la mejor decisión de mi vida", declaró.

Antony aseguró que no quería otro equipo | X: @RealBetis

¿Cuándo juega Real Betis nuevamente?

El próximo compromiso de los dirigidos por Manuel Pellegrini está programado para el próximo domingo 14 de septiembre, a las 8:15 horas (tiempo del centro de México) contra Levante. El juego se disputará en Rascanya, por lo que Antony tendrá que esperar para reaparecer ante su afición.

Será hasta la Jornada 5 de LaLiga, a celebrarse entre el 20 y 21 de septiembre, que el brasileño regrese al Estadio Benito Villamarín. Los béticos enfrentarán a la Real Sociedad, pero el horario y fecha exacta están por confirmarse.

Antony está de regreso con Betis | X: @RealBetis