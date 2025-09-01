Premier League 'tira la casa' en el mercado de fichajes

Lo que gasta la Premier League en cada ventana de transferencias es una auténtica locura, de acuerdo con cifras de Transfermarkt, en este verano, los 20 equipos que conforman a la liga inglesa se gastaron un total de €3 mil 582 millones de euros, eso es cinco veces más de lo que gastó LaLiga y mucho más que lo invertido por la Serie A, la Bundesliga o la Ligue One.

Solamente, en el top ten de equipos que más gastaron en el futbol, hay un equipo no inglés, el Bayer Leverkusen, que gastó un total de €198.15 millones de euros, siendo sus fichajes más caros Malik Tillman (€35 mde) y Jarell Quansah (€35 mde).

Wirtz salió del Leverkusen al Liverpool | AP|

Los nueve equipos que completan el Top Ten de los que más gastaron son: Liverpool (€483.68 mde), Chelsea (€328.16 mde), Arsenal (€293.50 mde), Newcastle United (€288.85 mde), Manchester United (€250.70 mde), Nottingham Forest (€236.90 mde), Tottenham Hotspur(€210.60 mde) Sunderland AFC (€187.50 mde) y Manchester City (€176.90 mde).

Joao Pedro llegó al Chelsea | AP|

Estas cifras contrastan con lo que gastó el Atlético de Madrid, equipo que más dinero desembolsó en LaLiga con un total de €176 mde, el equipo de la Serie A que más gastó fue el AC Milan, que soltó la cantidad de €167 mde, mientras que el Racing Club de Estrasburgo fue el que más gastó en la Ligue One, al pagar €127.50 mde en 32 incorporaciones.

Liverpool es el equipo que tiene a los fichajes más caros de esta temporada, los Reds gastaron €95 millones de euros en Hugo Ekitiké, €125 mde en Florian Wirtz y €144 millones en Alexander Isak, del top ten de fichajes más caros, solo Victor Osimhen del Napoli al Galatasaray (€75 mde) y Luis Díaz del Liverpool al Bayern Munich (€70 mde) no llegaron a la Premier League.

Ekitiké reforzó al Liverpool | AP|