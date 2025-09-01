Crisis total: Checa cómo le fue a La Liga en el mercado de fichajes

El mercado de fichajes en Europa ha llegado a su final, y mientras ligas como la Premier League o Bundesliga reciben elogios por su gestión, la situación en LaLiga parece ser muy diferente, pues las estrictas normas con el límite salarial ha complicado los fichajes de algunos clubes.

Hablando en cifras, la liga española gasta más de 666 millones de euros, cifra que es casi comparable con su nivel de ingresos en el máximo circuito. Lo llamativo es que está cantidad es muy desproporcional entre los 20 equipos que integran la primera división.

El Atlético de Madrid, fue el equipo con más gastos dentro del mercado, pues desembolso 176 millones de euros en las incorporaciones que hizo para su plantilla.

Los colchoneros suman 2 puntos en el arranque de liga | AP

El FC Barcelona no superó los 30 millones este mercado de fichajes

El equipo mandatado por Joan Laporta computo un total de 27.5 millones de euros para reforzar su plantel esta campaña.

Pagaron la cláusula de recisión de 25 millones por el arquero Joan García al Espanyol de Barcelona, sumado a la contratación del extremo suceso Roony Bardghji por 2.5 millones, lo que acumula un total 27.5 millones de euros de gasto para los azulgranas.

Lewandowski volvió con el Barcelona | AP

Real Madrid gastó más de 160 millones este mercado

Los merengues también desembolsaron una buena cantidad de dinero en esta ventana de transferencias luego de una temporada caótica que dejó a los blancos con cero títulos.

Florentino Pérez inició un nuevo proyecto con Xabi Alonso como entrenador, su fichaje, más la inclusión de todo su cuerpo técnico representó un gasto que computo a La Liga, sumado a los fichajes de Álvaro Carrera, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono.

|

Betis sorprende en el mercado de fichajes

El equipo verdiblanco fue el que más se ajustó a las reglas de Javier Tebas, pues ficharon por un total de 62 millones de euros con la llegada de Sofyan Amrabat y Antony, luego de pagar los 22 millones de su cláusula. En transferencias recibieron un total de 62, 325 millones, por lo que el balance es positivo.

Clubes como el Villarreal, dieron de que hablar este mercado tras haber ingresado a sus arcas 105 millones con las salidas de Yeremy Pino, Álex Baena y Thierno Barry; sin embargo, gastaron 102 millones en reforzar su plantel.

Antony continuará en el Betis | AP

Otros clubes como el Espanyol y Girona invirtieron más de 14 y 23 millones de euros respectivamente, lo que los coloca como dos de los equipos que más gastaron de la zona baja de la pasada temporada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Oficial! Alexis Sánchez se convierte en nuevo refuerzo del Sevilla de Matías Almeyda