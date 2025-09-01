Mexicanos en Europa: Estos fueron los cambios, bajas y llegadas de la legión azteca en el Viejo Continente

El mercado de fichajes ha traído movimientos inesperados para algunos mexicanos que probablemente no tenían contemplado cambiar de equipo, o al menos no en el inicio de la temporada 2025-2026. Otros jugadores aztecas se han mantenido en su equipo como piezas fundamentales para encarar los compromisos que vienen en la campaña.

Mateo Chávez es una de las novedades de mexicanos en Europa | IG: @mateo.chaavez

Presencia mexicana en UEFA

El único jugador de México que estará presente en la próxima edición de la UEFA Champions League será Rodrigo Huescas, quien se ha afianzado como una de las piezas clave del Copenhague, clasificándose para la Fase de Liga, en la cual se enfrentaran a rivales importantes como Borussia Dortmund (en su debut), Tottenham, Villarreal o FC Barcelona.

Uno de los cambios más significativos de la temporada de los mexicanos fue el de Edson Álvarez abandonando la Premier League con el West Ham para llegar a la Superliga de Turquía, aunque de manera desafortunada, el Fenerbahce del 'Machín' fue eliminado de Champions; sin embargo, la buena noticia es que podrá jugar Europa League, en donde podrá enfrentarse a Stuttgart, Aston Villa, Besiktas y algunos rivales más.

Edson Álvarez jugará en Turquía la siguiente temporada | X: @Fenerbahce

Mateo Chávez ha llegado al AZ Alkmaar y en su primera temporada jugará la UEFA Conference League, uno de sus rivales será el debutante en competencia europea, Crystal Palace.

Más cambios en Europa

Uno de los jugadores que tuvo un cambio significativo fue Stephano Carrillo, quien dejó al Feyenoord para ser ahora nuevo jugador de Dordrecht, equipo de la Segunda División de Países Bajos. Caso contrario de otro exjugador de Feyenoord, Santiago Giménez, quien a pesar de la oferta de Roma para llevárselo como intercambio con el ucraniano Artem Dovbyk, el mexicano dio la negativa y se quedará a competir en el AC Milan de Massimiliano Allegri.

Raúl Jiménez superó recientemente la marca de los 200 partidos como jugador de Premier League tras su paso en Wolverhampton y en Fulham, su actual equipo, con quien se mantendrá otra temporada más tratando de meterse a competencias europeas con una buena posición en el futbol de Inglaterra.

'Bebote' Giménez se mantendrá en Serie A | AP

Julián Araujo también se mantiene en la Premier League con el Bournemouth; Orbelín Pineda se queda en el AEK de Atenas a pesar de que Matías Almeyda se marchó a Sevilla. Guillermo Ochoa estuvo cerca de llegar a Burgos CF, equipo español; sin embargo mla transferencia se cayó y el portero mexicano se ha quedado sin equipo.

