Antony y Real Betis vuelven a unir caminos; el jugador continuará en el club

Real Betis había sufrido en las últimas semanas al tratar de asegurar la permanencia de uno de sus jugadores insignia a lo largo de la última temporada. Finalmente, las historia ha tenido un desenlace feliz para el equipo verdiblanco, pues Antony volverá a vestir la camiseta del equipo español, esta vez con una transferencia completa.

Betis ha hecho oficial la llegada de Antony por segunda vez | X: @RealBetis

El regreso a casa

La afición del Betis ansiaba demasiado el momento en el que se hiciera oficial la llegada de Antony, pues durante su estancia en el equipo, Santos tuvo muy buenas participaciones que 'enamoraron' a los fanáticos, situación que los llevo a pedir que el fichaje no fuera únicamente por un préstamo.

Por tal razón, el equipo de Heliópolis ha arreglado todo para quedarse con el brasileño en sus filas, desembolsando una cantidad final de 22 millones de euros fijos, sumados a los tres o cuatro millones añadidos en dado caso que se cumplan los objetivos que se tienen planeados; Manchester United conservará un 50% de la plusvalía en dado caso de una venta futura.

Con rumbo a España

Con el anuncio oficial, ha venido también un esfuerzo por parte del mismo Antony; primero, al tener que bajarse de manera importante el sueldo, pues percibirá prácticamente la mitad de lo que ganaba en los 'Red Devils'; a esto se suma que el jugador brasileño ya voló a España para ponerse a las órdenes del 'Ingeniero' Manuel Pellegrini.

A la llegada de Antony también se suma la del mediocampista marroquí Sofyan Amrabat, otro ex Man United, que hasta hace poco estaba en el Fenerbahce de José Mourinho.

Antony ya está de regreso en Heliópolis | X: @RealBetis

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sofyan Amrabat deja Fenerbahçe de Edson Álvarez y aterriza en Real Betis