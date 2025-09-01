Sofyan Amrabat deja Fenerbahçe de Edson Álvarez y aterriza en Real Betis

El mercado de fichajes en el viejo continente terminó, pero algunos clubes lograron hacer cambios de último minuto. Uno de ellos fue Real Betis, quien se hizo de los servicios de Sofyan Amrabat, quien hasta hace unas horas era jugador del Fenerbahçe de Edson Alvarez.

El jugador marroquí de 29 años llegó al club sevillano por medio de un préstamo sin opción a compra. Sofyan Amrabat tuvo un último año irregular, ya que llegó tarde a Los Canarios Amarillos y nunca pudo tener un rendimiento destacado.

Nuevo comienzo | @RealBetis|

Le quitaron el fichaje a Sevilla

Pese a un rendimiento regular, Amrabat fue pretendido por Sevilla, máximo rival del Real Betis. El conjunto Verdiblanco le hizo la 'maldad' al equipo dirigido por Matías Almeyda, siendo uno de los movimientos del verano.

Últimos minutos ante Benfica

El jugador marroquí disputó sus últimos minutos con la casaca del equipo turco en la dolorosa eliminación ante Benfica. Fenerbahçe perdió ante las Águilas de Portugal la oportunidad de un boleto para Champions League, cosa que le costó la cabeza a José Mourinho.

En aquel partido, Sofyan Amrabat disputó solamente el primer tiempo y lo más destacado fue que recibió una tarjeta amarilla. En el último compromiso liguero ante Gençlerbirliği, el jugador fue suplente todo el encuentro.

Con los turcos | @TekYolFener|

