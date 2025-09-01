Chaco explica situación de Santiago Giménez en el Milán: 'Está donde quiere estar'

A pesar de la incertidumbre, Santiago Giménez seguirá siendo delantero mexicano del AC Milan. Luego de que surgieran versiones sobre un posible intercambio con la Roma, tanto el jugador como su agente confirmaron su permanencia. Ahora, Christian Giménez, habló más a detalle de la situación.

La noticia fue confirmada este lunes tanto por el propio futbolista como por su representante, Rafaela Pimenta, a través de redes sociales. Aunque no emitieron declaraciones directas, los mensajes publicados dejaron en claro que el mexicano se mantendrá en Milan para esta temporada.

'Hubo malentendidos'

Horas después de la noticia, Christian “Chaco” Giménez, padre del delantero, habló sobre lo ocurrido y dio detalles de cómo se resolvió la situación. De acuerdo con el exfutbolisa, hubo ciertos malentendidos y poca comunicación con Igli Tare, presidente deportivo del cuadro rossonero.

“Hubo confusiones, hubo malos entendidos y ya, para adelante. Santi sabe que tendrá que luchar, como siempre. En el futbol no estás exento a las competencias internas, entonces le toca pelear... Estuvo muy confuso todo. Había mucho murmullo hasta el sábado, cuando se trató el tema en una reunión. Se mencionó una opción de intercambio con la Roma, pero la postura de Santi fue clara: ‘me costó tanto llegar al Milan como para que me saquen de esta manera’. Hablaron y decidieron que continuara”, declaró el exfutbolista en una participación en Fox Sports.

El Chaco añadió que su hijo está plenamente convencido de continuar en el Milan, dejando atrás los rumores de salida: “Él está bien en Milán. Santi está en el lugar donde quiere estar y donde es feliz”.

Futuro de Santiago Giménez en Italia

Con esto, Santiago Giménez seguirá defendiendo la camiseta del AC Milan en la Serie A, por lo menos seis meses más. Ahora, buscando competir por un lugar en el cuadro titular, el mexicano deberá responder con goles tan y como lo hizo en su llegada al club.

