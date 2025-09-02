¡Inédito! Liverpool rompe marca histórica, con fichaje de Isak, en la Premier League

Liverpool ha dado la campanada en el mercado de traspasos, el conjunto inglés hizo la adquisición del delantero Alexander Isak procedente del Newcastle United por 15 millones de libras (145 millones de euros) para romper una nueva marca en la Premier League.

El equipo comandado por Arne Slot se convirtió en el club con la compra más cara por un jugador dentro del futbol inglés dejando en el segundo puesto su propia marca que se derivó en esta ventana de transferencias con la contratación de Florian Wirtz por 108 millones de libras (125 millones de euros).

Isak l AP

En el tercer puesto se ha quedado el Chelsea que en su momento fichó a Enzo Fernández en 107 millones de libras (124 millones de euros) desde el Benfica.

Manchester City se ubica en el cuarto puesto cuando desembolsó la cantidad de 101 millones de libras (117.5 millones de euros) por Jack Grealish procedente del Aston Villa en 2021, un jugador que fue pedido por Pep Guardiola

Finalmente el top cinco lo completa el Arsenal que en 2023 se hizo de los servicios de Declan Rice procedente del West Ham United por 100 millones de libras (116 millones de euros).

Declan Rice l AP

Números de Isak con Newcastle

Isak llega a Anfield después de haber disputado 109 partidos con Newcastle desde su llegada, procedente de la Real Sociedad de San Sebastián, dejando una marca de 62 goles (54 en Premier League).

Top 5

Alexander Isak (Liverpool) - 145 millones de euros

Florian Wirtz (Liverpool) - 125 millones de euros

Enzo Fernández (Chelsea) - 124 millones de euros

Jack Grealish (Man City) - 117.5 millones de euros

Declan Rice (Arsenal) - 116 millones de euros

Wirtz l AP