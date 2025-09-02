¡Oficial! Pumas anuncia la salida de Piero Quispe

Oficial. Pumas anunció la salida definitiva de Piero Quispe, quien jugará en el Sydney FC de Australia. Tras semanas de negociaciones, el mediocampista peruano se convirtió en la décima baja del Club Universidad Nacional para este Apertura 2025 y finalmente liberó la plaza de ‘No Formado En México’ que el equipo necesitaba para fichar a un delantero.

Comunicado de Pumas | X: @Pumas

A través de sus redes sociales, el conjunto universitario despidió a Piero y le deseo lo mejor en el futbol despidió Australia, a donde se marchará cedido por un año con opción de compra. “Gracias Piero por defender nuestra camiseta con entrega, pasión y mucho corazón. Te deseamos mucho éxito en tu nuevo proyecto”, se lee en el comunicado.

Limpia en Pumas

Así, una ‘novela’ más de Pumas en este periodo de transferencias se cierra. Asimismo, el peruano se convirtió en la décima baja del equipo para este torneo, sumándose a Alex Padilla, Lisandro Magallán, Robert Ergas, Ricardo Galindo, Michell Rodríguez, Leo Suárez, Ignacio Pussetto, Rogelio Funes Mori y Ali Ávila. Asimismo, ya sin alguna situación extraordinaria, el mediocampista sería el último jugador que sale del club durante este semestre.

Piero Quispe se une a las bajas de Pumas | IMAGO7

El paso de Piero Quispe en Pumas

Piero Quispe llegó a Pumas en enero de 2024 como una de las mayores promesas del futbol de Perú y como MVP de la liga del mismo país. Sin embargo, su paso en México se vio marcado por la irregularidad que mostró en el terreno de juego, algo que la afición le recriminó en más de una ocasión con abucheos en el Estadio Olímpico Universitario.

En su estancia con el conjunto auriazul, Piero jugó 71 partidos en los que acumuló 6,265 minutos con un registro de cinco goles y cuatro asistencias. Sin embargo, desde que Efraín Juárez llegó al banquillo auriazul, el mediocampista perdió la titularidad y tomó un rol secundario en el plantel.

Quispe se marcha al futbol de Australia | IMAGO7

Tras esto, Pumas liberará una plaza de ‘No Formado en México’, pues de las nueve reglamentarias, no tenía ni una restante previo a esta salida. Ya con la partida de Piero, el Club Universidad Nacional pondrá ‘manos a la obra’ para firmar a su nuevo delantero titular, el cual será extranjero