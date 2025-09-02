¡Quería salir! Sebastián Cáceres rompe el silencio sobre su fichaje fallido al Ipswich Town

Sebastián Cáceres es sin duda uno de los mejores futbolistas que tiene América actualmente en su plantilla y los rumores de una posible salida al Ipswich Twon sonaron muy fuerte. Una vez concluido el mercado de transferencias el central uruguayo rompió el silencio; reveló que la oferta era real y con un tono de cierta tristeza confesó que le hubiera gustado salir de América este verano para jugar en Europa.

Sebastián Cáceres quería salir de América a Europa | IMAGO7

En su llegada a Uruguay para reportar con la selección charrúa, Sebastián Cáceres confesó a medios nacionales que se mantendrá en América por lo menos seis meses más pues el mercado de transferencias en Europa ya ha cerrado.

"Ya termina el periodo (de transferencias) entonces no da para hacer cambios, entonces nada. seguimos en América"

Cáceres aún sueña con Europa | IMAGO7

Sebastián Cáceres sueña con Europa

A pesar de que en repetidas ocasiones ha manifestado que se encuentra feliz en América, Sebastián Cáceres también ha sido claro que su sueño es jugar en Europa y le hubiera gustado dejar El Nido este verano para emprender vuelo rumbo al viejo continente.

"Sí obviamente (me hubiera gustado jugar en Inglaterra), es una liga muy competitiva (Football League Championship), a mí parecer es la sexta o séptima del mundo y bueno, no se dio pero creo que era una linda oportunidad para medirse en Europa"

Cáceres se queda seis meses más en América | IMAGO7