América afina el “Plan Maximin”: Allan Saint-Maximin apunta a la titularidad contra Chivas

Plan Maximin. El América continúa trabajando de cara al Clásico Nacional que tendrán ante las Chivas el próximo sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Uno de los temas a seguir es el de Allan Saint-Maximin, quien ya ha podido disputar algunos minutos en dos partidos del América, donde marcó gol en cada uno de ellos y dejó en claro que cuenta con un buen nivel para pelear por el puesto de titular en el equipo.

El cuerpo técnico y médico de las Águilas, han manejado un plan con Allan, donde el objetivo era llevarlo poco a poco, pues quieren encontrar su mejor versión física y que se adapte de buena forma a la altura de la Ciudad de México.

Ha tenido un buen arranque en México | imago7

¿QUÉ VIENE EN EL PLAN?

Primero, es importante señalar que los jugadores que no fueron convocados por selecciones recibieron unos días de vacaciones y muchos aprovecharon para salir de la ciudad, sin embargo, el francés se quedó en la capital para seguir con su preparación.

El plan en estos días, será que Maxi mantenga las dobles sesiones de trabajo. La primera sesión es con el grupo, pues realiza el entrenamiento a la par de sus compañeros y la segunda es, acondicionamiento físico en Coapa o en gimnasio, pues varia con los días.

Este plan de trabajo solo lo tiene el francés, ya que necesita adaptarse al 100% a las condiciones de la ciudad para disputar 90 minutos de un partido.

Necesita adaptarse al 100% | IMAGO7

¿TITULAR ANTE CHIVAS?

El plan del cuerpo técnico desde que llegó el francés al equipo era tener a Maxi al 100% en el Clásico y todo camina de buena forma. Es importante señalar que la intención es que ya pueda ser titular, aunque dependerá de los próximos entrenamientos para que se tome esa decisión.

Lo que es un hecho, es que Allan Saint-Maximin ya está listo para jugar más de 30 minutos, los cuales vivió en el duelo ante Pachuca el pasado fin de semana.

Seguirá trabajando para ser titular | IMAGO7