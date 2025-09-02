Estadio Banorte: Así serán las nuevas zonas premium de la casa de América

Faltan 282 días para el inicio de la Copa Mundial de 2026 y el Estadio Banorte, antes el Estadio Azteca, avanza en sus trabajos de remodelación. Principalmente, las bandas y las esquinas tendrán cambios en las tribunas, con la construcción de zonas más exclusivas.

Según la información compartida por el propio estadio, serán tres espacios que ofrecerán una experiencia más completa: Owner's Suites, Executive Suites y Chariman's Club.

El Estadio Banorte sigue remodelando sus palcos | ESTADIO BANORTE

¿Cómo serán las zonas premium del Estadio Banorte?

Según la información difundida en la página oficial, la Owner's Suite cuentan con un bar abierto premium y servicio exclusivo de alimentos y bebidas de alta calidad antes, durante y después del evento. Además cuenta con vistas desde terraza y amplias áreas lounge; estará ubicadas en el lado oeste y en el nivel 300 del Estadio Banorte.

Mientras que el Chairman’s Club tendrá al interior un bar, sala lounge, mesas y sillas estilo bistró, además de vista al nuevo túnel central por el cual ingresan los jugadores. Por fuera habrá asientos exclusivos sobre la línea central del campo, con una de las mejores vistas del estadio; estará ubicados en el nivel de competición, en el lado este del estadio.

Todas las zonas prometen experiencias exclusivas | ESTADIO BANORTE

Mientras que la executive suite contará con un representante de servicio que facilitará las operaciones de los eventos en la suite, además que los alimentos y las bebidas estarán incluidos. Esta última opción estará ubicada en el lado oeste del estadio, debajo de Palcos Club y tienen la ventaja de contar con una vista despejada.

Acceso a todos los eventos

Serán cinco mil asientos premium, aunque no se ha aclarado cómo estarán distribuidos. Lo que sí difundió el recinto es que serán pases anuales que permitirán ver partidos de América y Cruz Azul en la Liga MX, y de las Águilas en la Liga MX Femenil. Además se tendrá acceso a juegos de la Selección Mexicana y conciertos.

Chairman’s Club tendrá vista al túnel de acceso| ESTADIO BANORTE