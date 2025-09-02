"Paciencia con Milito": Antonio Carlos Santos aconseja a la afición de Chivas

En el marco de las semanas previas al Clásico Nacional, Antonio Carlos Santos fue invitado en el programa Línea de Cu4tro, en donde habló acerca de los detalles de ambos equipos, tales como directores técnicos y jugadores. Para el examericanista, las Águilas tienen una mayor ventaja sobre Guadalajara, pero tampoco cree que sea adecuado minimizar al equipo tapatío.

El ex de América se ha puesto de lado del entrenador argentino | Imago7

"No hay que demeritar a Milito"

Cuando Santos tuvo que dar su opinión acerca de los dos estrategas que actualmente están a cargo de los dos protagonistas del Clásico, no existió duda para elegir a André Jardine sobre Gabriel Milito, pero destacó las cualidades que el actual 'pastor' del Rebaño tiene para aportar.

"Voy a Jardine por 10 grados arriba, no quiero demeritar a Milito porque no es un tema de conocimiento, me parece que Jardine, cuando llegó a San Luis, jugando en un equipo sin mucha presencia futbolística, armó dos equipos y calificó dos veces; le dan oportunidad en América, sin ganar nada, y lo demuestra ganando tres campeonatos", declaró.

Santos prefiere a América, pero pide paciencia para el proyecto del Rebaño | MexSport

"Milito su carrera ha estado en Brasil, ha tenido la fortuna de grandes equipos, no recuerdo si ganó la Libertadores, ahorita estamos viendo que ya quieren correrlo, pero un entrenador no puede llegar en dos meses y hacer la diferencia, porque la papa caliente que es dirigir a Chivas con toda la presión de no ganar, de que los jugadores pocos tiene la personalidad para sostenerlo", agregó acerca del entrenador rojiblanco.

"No soy fan de Lichnovsky"

Como parte de las dinámicas del programa, Antonio Carlos Santos tuvo que escoger entre jugadores azulcremas y rojiblancos, siendo la mayoría de sus elecciones de lado de las Águilas; sin embargo, de manera específica al hablar del chileno Igor Lichnovsky, el exjugador no dudo ni un segundo.

"No, yo prefiero a Juárez, al chileno a mi no me agrada y nunca me agradó cuando él llegó al América, me parece que es un jugador que tiene fuerza, pero de ahí en fuera le falta mucho futbol para estar dentro de ese equipo", destacó.

Lichnovsky no es del agrado de Carlos Santos | Imago7

Por último, dio una pequeña lista de jugadores que pondría antes de Igor: "Me gusta más Cáceres, me gusta más Reyes, me gusta más Ramón Juárez", finalizó.