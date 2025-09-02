Ronaldo Nájera, juvenil mexicano del Atlético San Luis, ficha con Atlético de Madrid

El defensa mexicano Ronaldo Nájera, canterano del Atlético de San Luis, cumplirá el sueño europeo al convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid B, donde buscará consolidarse y seguir la tradición de futbolistas mexicanos que han brillado en España.

El fichaje del mexicano está próximo a hacerse oficial con el equipo B de los rojiblancos. Su presencia será una prueba y hasta el momento sólo faltan trámites administrativos para cerrar el traspaso, reporta ‘El Francotirador’ en su columna de este martes.

Ronaldo Nájera l IMAGO7

El responsable para esta gran oportunidad fue Seve García, exdirectivo del equipo mexicano, quien funge actualmente como secretario técnico, responsable de la identificación, seguimiento y valoración de jugadores para el grupo en España, México y Canadá.

El elemento de 22 años está representado por la Agencia ‘El Cielo’ que tiene a otros jugadores mexicanos como Sánchez Purata de Tigres, Carlos Moreno de Pachuca y Obed Vargas de Seattle Sounders, este último como uno de mayor proyección.

¿Quién es Ronaldo Nájera, nuevo fichaje del Atlético de Madrid B?

Nájera es un jugador surgido de las Fuerzas Básicas de los Tigres, elemento que estuvo en su momento en el radar de las Chivas; sin embargo, terminó llegando al San Luis en el que disputó 34 encuentros con cuatro goles y cuatro asistencias.

Cabe mencionar, que en el presente torneo el juvenil destacó en tres de los siete partidos del conjunto potosino donde colaboró con una anotación ante el Toluca en el Alfonso Lastras de la Jornada 7.

Liga MX l IMAGO7

Trayectoria de Ronaldo Nájera en Atlético de San Luis

Ronaldo Nájera se formó en las Fuerzas Básicas de los Tigres pasando por la Sub-17, Sub 20, Sub-19 y Sub-23, el atacante no pudo debutar en Primera División con los felinos y terminó siendo transferido en verano de 2024 sin coste al Atlético San Luis

Con los potosinos registró 34 partidos disputados desde su llegada acumulando 4 goles y 4 asistencias; en el Apertura 2025 logró anotar un gol, en sus tres partidos jugados, antes de su partida al Atlético de Madrid B.

San Luis l IMAGO7

Mexicanos que han jugado en el Atlético de Madrid

Héctor Herrera y Raúl Jiménez han sido los jugadores en la época más reciente en vestir la camiseta del Atlético de Madrid dentro del futbol español.

Raúl Jiménez

Raúl Jiménez dio el salto al Atlético de Madrid en verano de 2014 procedente del América a cambio de 10 millones de euros; sin embargo, solo estuvo una temporada, en la que registró 28 partidos, anotando en una sola oportunidad y sumando dos asistencias.

Raúl Jiménez l X:Atleti

Héctor Herrera

Héctor Herrera, es el elemento mexicano más reciente en formar plantel del Atlético de Madrid. HH estuvo tres temporadas (2019-2022), acumulando 78 juegos; asistió en cuatro ocasiones y anotó en una oportunidad.

HH l X:Atleti

¿Qué significa este paso para el futbol mexicano?

La llegada de Ronaldo Nájera representa un crecimiento para su carrera y para el futbol mexicano; con 22 años podría mantenerse en el Europa y llamar la atención para futuros traspasos de jugadores promesas, como el caso de Gilberto Mora que llama la atención más allá de nuestras fronteras.