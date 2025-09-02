Tigres busca futbolista de América previo a cierre de mercado de verano

A pocos días de que cierre el mercado de fichajes de verano en México, Tigres sigue analizando opciones para reforzar su ofensiva de cara al resto del Apertura 2025 de la Liga MX. Entre los nombres que han comenzado a sonar con fuerza aparece el neerlandés Javairo Dilrosun, futbolista que pertenece al América.

El atacante europeo regresó recientemente de su préstamo con Los Angeles FC en la MLS, pero no entra en los planes inmediatos de André Jardine. Actualmente, Dilrosun se encuentra registrado con el equipo Sub-21 de América, lo que ha abierto la puerta a su posible salida en este mismo semestre.

Rumores lo acercan a Tigres | IMAGO7

Guido Pizarro no descarta la llegada de Dilrosun a Tigres

El director técnico de Tigres, Guido Pizarro, habló sobre los rumores y aunque no mencionó el nombre del neerlandés, dejó claro que la directiva está trabajando en conjunto para tomar la mejor decisión antes del cierre del mercado, aunque tampoco le molestaría seguir con su plantilla actual.

“Hay muchos nombres que salen, la directiva y nosotros estamos trabajando en conjunto para que sea lo mejor para el club a corto, mediano y largo plazo. Se verán las soluciones en estos 10 días. Si no, como digo siempre, muy conforme con el plantel, muy contento. Iremos a buscar los objetivos con el plantel que tenemos, pero bueno, quedan 10 días. Son nombres, no descarto, no veo posibilidades y estoy muy conforme con el equipo”, comentó Pizarro.

No descarta el fichaje | IMAGO7

Tigres busca un último refuerzo ofensivo

El equipo felino no ha cerrado la puerta a más incorporaciones, aunque también existe la confianza en la plantilla actual. Sin embargo, el interés en Dilrosun representaría una apuesta interesante para añadir desequilibrio y variantes en ataque.

El mercado de fichajes de la Liga MX se mantendrá abierto por 10 días más, por lo que la decisión final sobre si Tigres suma al neerlandés Javairo Dilrosun dependerá de las negociaciones entre ambas instituciones y del rol que América esté dispuesto a darle al jugador.

América lo tiene descartado | IMAGO7