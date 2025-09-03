Clásico Nacional se jugará en Estadio Ciudad de los Deportes; América demanda al alcalde de la Benito Juárez

Luego de jugar a puerta cerrada el duelo ante Pachuca por sanción de la Alcaldía Benito Juárez, existían rumores sobre un posible cambio de sede para el Clásico Nacional, sin embargo, América tienen certeza de que no se moverán de la Ciudad de México y el partido ante Chivas se jugará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y con publico en las gradas.

América no se moverá del Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

De acuerdo a lo revelado por Carlos Ponce de León, Director RÉCORD, el Club América resolvió los problemas que generaron el veto de su estadio y la alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, dio el sí para que el Estadio Ciudad de los Deportes vuelve a la normalidad para el Clásico Nacional, aunque la novela no termina aquí.

América demanda al delegado de la Benito Juárez

Debido a la fuerte perdida económica que tuvo en club por jugar su último partido a puerta cerrada, Grupo Ollamani ha decidido tomar acciones legales en contra de Luis Mendoza Acevedo, esto debido a que consideran que la decisión de vetar el Estadio Ciudad de los Deportes fue arbitraría.

América jugó sin gente en la Jornada 7 | IMAGO7

El equipo legal de Grupo Ollamani busca el reparo de los daños sufridos y han tramitado un amparo para un juicio buscando recuperar lo perdido, es decir, el boletaje que ya tenían vendidos y que tuvieron que reembolsar a los aficionados.

Venta de boletos comenzará en los próximos días

Hasta el momento el Club América no ha hecho oficial la reapertura del Estadio Ciudad de los Deportes, pero se espera que en los próximos días se abra la venta al público para el Clásico Nacional.

Clásico Nacional se jugará con publico en las gradas | IMAGO7