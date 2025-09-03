El emotivo mensaje de Nicolás Larcamón a Ángel Sepúlveda tras su lesión

Motivó a su futbolista. Ángel Sepúlveda encendió las alarmas en Cruz Azul luego de salir lesionado al minuto 18 en el duelo contra Chivas en el Estadio Akron. Días después, el club confirmó mediante un comunicado en redes sociales que el atacante presenta una ruptura miofibrilar del isquiotibial izquierdo. Previo a la noticia, sin embargo, el DT del equipo, Nicolás Larcamón, motivó a su jugador a recuperarse.

La lesión del “Cuate” podría dejarlo fuera de acción desde un par de semanas hasta varios meses, dependiendo de la evolución médica. No obstante, el calendario le da un respiro al delantero, ya que la Fecha FIFA de septiembre le otorgará casi dos semanas adicionales de recuperación antes de que la Liga MX retome actividad.

Salió lesionado | IMAGO7

El mensaje de apoyo de Nicolás Larcamón

Tras la victoria de La Máquina en Guadalajara, el club compartió un video con momentos íntimos del vestidor, donde se observa a Nicolás Larcamón motivando a Ángel Sepúlveda pese a la desafortunada lesión. “Sepu, a meterle actitud, a meterle que te necesitamos, te necesitamos y mucho”, expresó el técnico argentino con un mensaje directo hacia su goleador.

Posteriormente, Larcamón felicitó a sus futbolistas y resaltó el nivel mostrado frente a Chivas, “Lo que se viene va a ser sumamente exigente y mucho más por lo que venimos haciendo y lo que venimos elevando el nivel de expectativa de todo el contexto. Felicitaciones”.

Motivó a Sepu | CAPTURA

¿Cuándo volverá Ángel Sepúlveda?

Si la recuperación del atacante transcurre sin complicaciones, Sepúlveda podría reaparecer con Cruz Azul en la Jornada 10 frente a Querétaro, su exequipo, o si el club decide darle un poco más de descanso podría volver en la Jornada 11 contra Xolos.

Por ahora, la directiva y cuerpo técnico celeste esperarán el avance del jugador antes de definir su fecha exacta de regreso.

Volvería en un mes | IMAGO7