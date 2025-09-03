¿Cuántos jugadores aportó la Liga MX en esta fecha FIFA?

Se pausan las ligas del mundo pero el balón continuará rodando, pues las selecciones del mundo se alistan para volver al ruedo durante la primera Fecha FIFA del semestre, con varios jugadores de la Liga MX, que buscarán ser protagonistas.

@ClubAmerica

Liga MX una de las que más aporta

La liga mexicana cuenta con múltiples jugadores de alto nivel, no solo los seleccionados de México, sino también varios del continente completo y otros más de zonas más alejadas del país azteca.

Los equipos que más jugadores aportaron a otras selecciones fueron: América y Pumas, mandando cada uno a cuatro elementos internacionales a disputar sus respectivos juegos amistosos o de eliminatorias. Por su parte, el resto de los equipos juntos, mandó nueve elementos, acomodados de la siguiente manera:

América: Brian Rodríguez (Uruguay), Rodrigo Aguirre (Uruguay), Sebastián Cáceres (Uruguay) y Alejandro Zendejas (EUA).

Brian Rodríguez (Uruguay), Rodrigo Aguirre (Uruguay), Sebastián Cáceres (Uruguay) y Alejandro Zendejas (EUA). Pumas: Álvaro Angulo (Colombia), Adalberto Carrasquilla (Panamá), Pedro Vite (Ecuador) y Keylor Navas (Costa Rica).

Álvaro Angulo (Colombia), Adalberto Carrasquilla (Panamá), Pedro Vite (Ecuador) y Keylor Navas (Costa Rica). León: James Rodríguez (Colombia).

James Rodríguez (Colombia). Santos: Bruno Barticciotto (Chile).

Bruno Barticciotto (Chile). Atlas: Camilo Vargas (Colombia).

Camilo Vargas (Colombia). Cruz Azul: Kevin Mier (Colombia).

Kevin Mier (Colombia). Monterrey: Santiago Mele (Uruguay).

Santiago Mele (Uruguay). Atl. San Luis: Juan Manuel Sanabria (Uruguay).

Juan Manuel Sanabria (Uruguay). Bravos FC: José Luis Rodríguez (Panamá).

José Luis Rodríguez (Panamá). Mazatlán: Édgar Bárcenas (Panamá).

@PumasMX

Selección Mexicana reforzada principiante con jugadores de la Liga MX

Además de contar con los 17 seleccionados internacionales, la liga mexicana mandó al equipo de Javier ‘Vasco’ Aguirre, un total de 15 jugadores, por lo que en total con ambas categorías, la Liga MX colaboró con 32 jugadores para esta Fecha FIFA de septiembre.

Convocados para el Tri:

Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Moreno (Pachuca), Juan Sánchez Purata (Tigres), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruíz (Toluca), Erick Sánchez (América), Roberto Alvarado (Chivas), Diego Laínez (Tigres), Alexis Vega (Toluca) y Germán Berterame.