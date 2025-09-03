Fernando Quirarte aseguró que Milito debe seguir en Chivas

Desde el arranque del Apertura 2025, mucho se habló del equipo de las Chivas como sería su participación en el torneo, para mala suerte de los rojiblancos, las cosas no están saliendo bien y aunque algunos piden el cuello del entrenador, Gabriel Milito, otros piden paciencia, tal es el caso del histórico, Fernando Quirarte.

Fernando Quirarte en Chivas I MEXSPORT

‘Siento que los jugadores están tratando de entender lo que quieren para el equipo’

Durante una entrevista para ESPN, Quirarte, aseguró que el Guadalajara lleva ya mucho tiempo cortando ciclos con sus entrenadores y que en el caso de Milito se debería esperar un poco, ya que cree que los jugadores apenas comienzan su adaptación con el entrenador.

“Con todo lo que ha pasado, por ejemplo, lo de Pauno, se cortó, luego lo de Gago. Ahora llega otro entrenador, he platicado una sola vez con él y su personalidad me gustó y por lo que he visto siento que los jugadores están tratando de entender lo que quieren para el equipo”, declaró.

Milito en Chivas I IMAGO7

‘Los jugadores deben acoplarse al máximo’

El ex futbolista y entrenador, también añadió que la responsabilidad va más con los futbolistas que con el técnico, ya que ellos son los que siempre deben dar el máximo una vez que rueda la esférica.

“El entrenador hace su función, el jugador actúa. Ahora pasa más por el lado de los jugadores. Siento que falta más exigencia dentro de la cancha, que se debe partir el alma y faltarle el respeto dentro de la cancha, tiene que haber esa comunicación fuerte dentro del terreno de juego.

Jugadores de Chivas I IMAGO7

Se necesita ese grito para mejorar las cosas. Pasa más por los jugadores, no porque no se estén entregando, creo que pasa por esa falta de respeto de exigirle al compañero de al lado, al de enfrente”, concluyó.