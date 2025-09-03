Leyenda del América arremete contra Chivas: ‘Son chiquitos’

Arranca la cuenta regresiva para el Clásico de México y como es costumbre, Chivas y Águilas comienzan a ‘calentar’ la previa del juego más importante de México. Esta vez, fue Daniel ‘Ruso’ Brailovsky quien durante una entrevista, no dudó en mandar un dardo al odiado rival.

‘Son chiquitos alado del América’

El Ruso, comentó durante el programa ‘Línea de 4’, su opinión sobre el panorama que enfrentan Chivas y América de cara al duelo del 13 de septiembre en el Cuidada de los Deportes, asegurando que la distancia que hay entre uno del otro el enorme, poniendo a los azulcremas ‘lejos’ de los rojiblancos.

"Igualarlo no, las distancias son enormes, el cielo y la tierra, es imposible, el más grande es el América, por algo hay 100 mil paisanos esperando a ver si gana o si pierde, y otros 20 mil que le irán a Chivas, las distancias son enormes. Es la realidad de lo que pasa, entiendo que hay que vender, porque ustedes lo transmiten, pero son chiquitos al lado del América", declaró el Ruso.

Hay más clásicos

Además de lanzar tal y contundente declaración, el ex jugador de Coapa, volvió a dar un duro golpe al Rebaño, comentando que para él, en este momento hay rivalidades más importantes para los azulcremas.

“En lo personal que desde el lado del americanismo, salen a jugar con todo los partidos pero más con este. La rivalidad con Tigres y Cruz Azul creció, pero Querétaro dirá lo mismo, todos quieren hacer lo mismo con América, quieren tener su Clásico, no podemos compararlo", concluyó Brailovsky.

