León anuncia la salida de dos extranjeros previo al cierre de mercado

León abrió dos nuevas plazas de extranjeros a sólo un par de días de que se cierre el mercado de fichajes en México. El conjunto esmeralda anunció este miércoles que tanto Adonis Frías, como Emiliano Rigoni dejarían al equipo con destino a Sudamérica.

Con la salida de ambos jugadores el club felino, que actualmente marcha noveno en la tabla del Apertura 2025 con 10 unidades, puede voltear la vista a otros equipos en busca de refuerzos que los lleven a pelear por un lugar en la Liguilla.

Anunciaron las salidas | IMAGO7

A donde se van los jugadores

Frías llegó a León en el 2023, proveniente del futbol argentino en Defensa y Justicia. Tras dos años, 84 partidos disputados, cuatro goles y tres asistencias, el defensor central argentino fichó con el Santos de Brasil. Ahora pasará de tener de compañero a James Rodríguez, a compartir vestidor con Neymar.

Por su parte, Rigoni también se va a Brasil, sin embargo, él fichará con el Sao Paulo. El extremo derecho, también argentino, deja a la Fiera tras sólo seis meses con el equipo, donde sólo disputó 17 partidos colaborando en dos goles con una anotación y una asistencia.

Se van rumbo a Brasil | IMAGO7

Nuevos fichajes

Con sólo nueve días más en el mercado de verano de la Liga MX, León deberá trabajar a marchas forzadas para poder reforzarse. De momento, se habla sobre la posible llegada de Memphis Depay, pero no hay nada asegurado hasta el momento.