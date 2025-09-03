Guillermo Ochoa: Burgos CF rompe el silencio sobre el fichaje fallido del mexicano

El Burgos CF habló por primera vez sobre el fichaje caído de Guillermo Ochoa, quien tenía un acuerdo de palabra para unirse al club de la Segunda División de España. Michu, director deportivo de la institución, abordó el tema en conferencia de prensa tras el cierre del mercado de verano.

MEXSPORT

¿Qué dijeron en Burgos CF sobre Ochoa?

“No me quiero enroscar en futbolistas que no están aquí, fue una opción de las que tuvimos y al final no se cristalizó. En el caso de Memo no era un chico que pertenecía a otro equipo, de hecho sigue estando libre en el mercado, podría firmar con el Burgos u otro equipo, pero no será el caso, nosotros tenemos la portería ya cerrada y estamos muy contentos”, explicó Michu al ser cuestionado sobre el caso.

El directivo también envió un mensaje contundente luego de los rumores de que el arquero mexicano dejó plantada a la directiva antes de firmar. “Sobre esto diría una frase bastante contundente: el Burgos Club de Futbol está por encima de cualquier futbolista, entrenador o director deportivo. Independientemente de quien esté aquí, el mercado continúa, el futbol continúa”, sentenció.

MEXSPORT

¿Por qué se cayó el fichaje de Burgos CF por Ochoa?

De acuerdo con TUDN, el fichaje no se concretó porque Ochoa no estuvo de acuerdo con algunos términos contractuales, entre ellos la cláusula que le exigía entregar el 60 por ciento de sus ingresos publicitarios durante el primer año. La directiva se negó a modificar esta condición y el portero optó por no firmar.

Otros reportes indican que los representantes del guardameta negocian su regreso a la Liga MX con el Querétaro. A sus 40 años, Ochoa busca continuidad para intentar disputar su sexto Mundial, un récord histórico que lo colocaría como el único jugador en alcanzar esa cifra de participaciones.

MEXSPORT